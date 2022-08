Piastri dément : "Je ne roulerai pas pour Alpine en 2023"

Charger le lecteur audio

Il y a moins de deux heures, Alpine F1 Team annonçait la promotion de son protégé Oscar Piastri à un baquet de titulaire pour la saison 2023 de Formule 1, avec un communiqué de presse manifestement unilatéral. La réponse de l'intéressé ne s'est pas fait attendre, et elle est cinglante !

"Je vois que, sans mon accord, Alpine F1 a publié un communiqué de presse en fin d'après-midi, indiquant que je roulerai pour eux l'an prochain", a écrit Piastri sur ses réseaux sociaux. "C'est faux, et je n'ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Je ne roulerai pas pour Alpine l'an prochain."

Piastri était le remplaçant tout désigné de Fernando Alonso chez Alpine, le double Champion du monde ayant pris son monde par surprise en annonçant son départ à destination d'Aston Martin, mais des contacts avaient été pris en parallèle avec McLaren quant à une arrivée de l'Australien à Woking, où il remplacerait son compatriote Daniel Ricciardo.

Le directeur d'équipe Otmar Szafnauer a informé les médias, ce matin, qu'il n'était plus envisageable que Piastri prenne la direction de McLaren, Alpine ayant désormais la possibilité de le titulariser. "Je ne suis pas au courant de quelconques arrangements préalables qu'il aurait avec McLaren, s'il en a", a déclaré Szafnauer, "mais j'entends les mêmes rumeurs que vous dans la pitlane."

"Ce que je sais cependant, c'est qu'il a des obligations contractuelles envers nous. Et nous en avons envers lui. Nous avons honoré ces obligations toute l'année. Et ces obligations s'étendent jusqu'en 2023, et possiblement en 2024 si certaines options sont activées. [...] Nous avons donc un contrat légal avec lui pour 2023. Et si une option est activée, [il vaut aussi] pour 2024. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait avec McLaren. Comme je l'ai dit, je ne suis pas au courant."

Le communiqué de presse d'Alpine officialisant sa promotion allait en ce sens : "Conformément aux engagements de l’équipe envers l’Australien, Oscar sera promu pilote de course et prendra le volant de Fernando Alonso dès l’an prochain." Manifestement, le principal intéressé n'est pas de cet avis et pourrait désormais tenter de s'extirper d'éventuels accords contractuels avec l'écurie tricolore.