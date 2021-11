Otmar Szafnauer proche de quitter Aston Martin pour Alpine

Dans un entretien exclusif accordé la semaine dernière à Motorsport.com, Laurent Rossi confiait réfléchir à des changements importants dans la structuration de l'écurie Alpine. Le PDG de la marque n'écartait rien, tout en évoquant des décisions à prendre en fin de saison. Les premiers mouvements n'ont finalement pas tardé…

"Est-ce la bonne organisation pour les prochains défis à relever et pour continuer notre ascension ? Eh bien, j'évaluerai cela à la fin de la saison", expliquait le Français tout en mettant en avant la nécessité d'assurer en premier lieu la cinquième place au championnat constructeurs.

Dans un univers où tout va très vite, Alpine n'a en fait pas attendu et s'est mis en quête d'une première recrue d'importance. Directeur de l'équipe Aston Martin et pilier de l'écurie de Silverstone sous ses incarnations précédentes – Force India et Racing Point –, Otmar Szafnauer s'apprête à rejoindre la structure tricolore. Un accord de principe aurait été trouvé, et il n'est pas totalement exclu qu'une officialisation ait lieu ce week-end à Interlagos, en marge du Grand Prix de São Paulo.

À 57 ans, l'Américain va se lancer dans un nouveau défi, un choix qui intervient quelques semaines après l'annonce de l'arrivée de Martin Whitmarsh chez Aston Martin. Ce recrutement au poste de directeur d'Aston Martin Performance Technologies n'était toutefois pas censé le menacer. Chez Alpine, Otmar Szafnauer pourrait occuper une fonction de direction haut placée et notamment décharger Laurent Rossi de certaines responsabilités. Il partagerait donc la direction d'Alpine F1 Team avec Marcin Budkowski, directeur exécutif de toute la partie technique.

Entré chez Ford en 1986, le natif de Semlac, en Roumanie, a ensuite quitté le géant américain pour être nommé directeur des opérations de l'écurie BAR de 1998 à 2001, puis il a rejoint Honda, où il est resté jusqu'en 2008. Après une brève parenthèse, il a retrouvé le paddock dès 2009 chez Force India, où il aura été un dirigeant d'importance à travers les multiples succès et péripéties de l'équipe, rachetée en 2018 par Lawrence Stroll pour en faire aujourd'hui Aston Martin.

L'arrivée d'Otmar Szafnauer chez Alpine pourrait par ailleurs sonner la fin de l'aventure pour le directeur de la compétition Davide Brivio, dont le retour en MotoGP chez Suzuki est évoqué depuis quelque temps. Au sujet de l'Italien, Laurent Rossi a indiqué la semaine dernière qu'il évoluerait "dans l'organisation dont je déciderai, selon les changements dont je déciderai à la fin de la saison. Il n'est pas différent du reste de l'équipe".

Avec Franco Nugnes et Jonathan Noble

