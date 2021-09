Martin Whitmarsh fait son retour en F1 avec Aston Martin

Aston Martin poursuit le développement de son écurie de Formule 1 avec un nouveau recrutement d'envergure. C'est Martin Whitmarsh qui rejoindra le constructeur britannique le 1er octobre prochain, ayant travaillé pour McLaren de 1989 à 2014 et ayant notamment été à la tête de l'écurie de mars 2009 à janvier 2014. Depuis lors, il est notamment devenu président de BAR Technologies, entreprise qui recherche plus d'efficience énergétique pour les produits marins.

Whitmarsh est ainsi nommé PDG d'une nouvelle structure globale du groupe, Aston Martin Performance Technologies, au sein de laquelle se trouvera Aston Martin F1 Team. "Martin jouira de responsabilités de leadership et m'aidera et me soutiendra pour établir la nouvelle direction stratégique d'Aston Martin Performance Technologies et de ses filiales, notamment l'objectif crucial de transformer Aston Martin F1 Team en une organisation victorieuse du Championnat du monde de Formule 1 d'ici quatre ou cinq ans et en une entreprise d'une valeur d'un milliard de livres sterling dans un laps de temps similaire", déclare Lawrence Stroll, président exécutif d'Aston Martin.

"Martin a connu une longue carrière réussie au premier plan dans les secteurs des sports mécaniques, de l'automobile, de l'aérospatial, de la mer et des énergies renouvelables. De plus, il a un palmarès de vainqueur en Formule 1. Il est donc la personne idéale pour travailler avec moi-même ainsi qu'avec notre équipe de direction pour mener et inspirer notre personnel vers le succès futur, en piste et en dehors."

Whitmarsh, qui ne manque pas de saluer le "sens des affaires" et "l'ambition manifestement inépuisable" de Stroll, est pour sa part ravi de rejoindre une écurie qui a fréquemment démontré un certain potentiel malgré des moyens financiers auparavant plus faibles.

"J'ai toujours eu du respect pour 'Team Silverstone', si je peux l'appeler ainsi, qui a souvent joué dans la cour des grands dans ses diverses incarnations précédentes, et qui a désormais sa place dans cette même cour où l'équipe peut avoir un impact plus fort que jamais", affirme Whitmarsh. "Lawrence veut qu'Aston Martin F1 Team remporte des titres mondiaux de Formule 1, purement et simplement, et je ne l'aurais pas rejoint dans cette entreprise à moins d'être parfaitement convaincu que cet objectif est entièrement atteignable."

"Je sais ce qu'il faut pour gagner en Formule 1 et, inspiré par le leadership de Lawrence et soutenu par les compétences, la passion et la détermination du personnel, je compte faire tout ce qui est en mon pouvoir afin d'assurer que notre équipe devienne, comme Lawrence en est convaincu, l'écurie victorieuse qu'elle devrait être."

Quant au directeur et PDG d'Aston Martin F1 Team, Otmar Szafnauer se félicite de cette nouvelle : "L'arrivée de Martin me permettra de consacrer 100% de mon énergie à mener Aston Martin F1 Team à la victoire."