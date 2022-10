Palou et O'Ward vont rouler pour McLaren en EL1

Charger le lecteur audio

Le temps commençait à presser pour McLaren : la réglementation oblige les écuries à aligner des rookies en week-end de Grand Prix, au moins une fois dans chaque monoplace. Pour ce faire, la meilleure opportunité est la première séance d'essais libres. Or, il ne reste que quatre courses au programme, avec un week-end sprint à Interlagos (et donc seulement les EL1 avant les qualifications), des essais pneumatiques en EL2 à Austin et à Mexico, tandis qu'Abu Dhabi tombe mal pour les pilotes de F2, qui y concluent leur championnat.

Du côté de McLaren, ce sont des pilotes d'IndyCar qui vont prendre la piste. Tous deux protégés de l'écurie et ayant déjà limé le bitume avec la MCL35M de l'an passé, Álex Palou (champion 2021 et cinquième cette année) et Patricio O'Ward (troisième l'an passé et septième cette saison) vont ainsi avoir l'opportunité de rouler en EL1 sur le Circuit des Amériques et à Abu Dhabi respectivement.

"Je suis ravi de faire mes débuts en week-end de Grand Prix", déclare Palou, âgé de 25 ans, qui va piloter la voiture de Daniel Ricciardo à Austin. "C'est super de rouler aux États-Unis devant des fans qui m'ont peut-être vu courir en IndyCar. Ayant piloté la McLaren MCL35M de 2021 lors de quelques séances d'essais désormais, je suis impatient de mettre la MCL36 à l'épreuve. J'ai hâte d'aider l'équipe à se préparer pour le Grand Prix des États-Unis 2022."

McLaren n'est pas la seule écurie à engager un débutant pour la première séance texane ; on y retrouvera également Robert Shwartzman (Ferrari), Logan Sargeant (Williams) et Théo Pourchaire (Alfa Romeo), tandis qu'Antonio Giovinazzi, qui n'a rien d'un rookie, sera au volant chez Haas.

Pato O'Ward, lui, s'installera dans le bolide de Lando Norris pour entamer le dernier week-end de Grand Prix de la saison. "Je suis impatient de prendre la piste à Abu Dhabi", ajoute O'Ward, 23 ans. "J'ai progressé en tant que pilote et j'ai pris beaucoup de plaisir à tester la voiture de l'an dernier avec l'équipe, alors piloter la MCL36 sera une très belle expérience."

