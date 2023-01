Pat Symonds a repoussé sa retraite et travaille sur la F1 2026

Charger le lecteur audio

Après avoir envisagé la retraite, Pat Symonds a finalement été convaincu de poursuivre sa mission de directeur technique en chef pour la Formule 1. Le Britannique a déjà largement contribué à l'élaboration de nouvelles règles techniques depuis 2017 et le rachat de la discipline par Liberty Media, aux côtés notamment de Ross Brawn. Ce dernier a quitté ses fonctions et initialement, Pat Symonds devait emprunter le même chemin. À 69 ans, il s'est finalement ravisé et se voit rester encore un certain temps dans ses fonctions.

"J'avais prévu de prendre ma retraite l'été dernier", a expliqué Pat Symonds au salon Autosport International. "En fait, j'avais donné mon préavis d'un an. Il faut réfléchir à ces choses-là. Mon préavis a été accepté, puis Stefano [Domenicali, PDG de la F1] en a entendu parler et m'a dit qu'il ne pensait pas que ce soit une bonne idée ! Donc je suis toujours là, je continue ce que je fais, et je le ferai encore pendant un bon moment."

Pat Symonds sera ainsi le profil le plus expérimenté et reconnu parmi les experts appelés à travailler sur les prochaines modifications techniques, prévues à l'horizon 2026. Ce travail se fait en collaboration avec les équipes techniques de la FIA, dirigées par Nikolas Tombazis, dont l'ambition partagée est de prolonger la vision déjà incarnée par la réglementation mise en place depuis un an.

Les F1 introduites la saison dernière avaient pour but de rendre la course en peloton plus serrée en réduisant les effets aérodynamiques néfastes liés aux perturbations, tout en donnant une importance majeure à l'effet de sol. Pat Symonds avait déjà participé à l'élaboration d'un nouveau règlement technique en 2009 mais insiste sur l'ampleur de la tâche qui a été accomplie avec la refonte de 2022.

"On a mis en place une équipe vraiment talentueuse, une toute petite équipe, et on est vraiment revenus aux fondamentaux", décrit celui qui a occupé un rôle important dans les succès de Benetton et Renault par le passé, puis chez Williams de 2013 à 2016. "On avait deux objectifs. L'un était de rendre le sillage derrière la voiture plus bénin, car on ne peut pas s'en débarrasser complètement, il existera toujours. L'autre était d'accepter qu'il y ait ce sillage et d'essayer de concevoir une monoplace capable de rouler dedans en étant moins affectée qu'auparavant."

"De manière générale, je pense que l'on a bien fait les choses. On a vu différentes solutions, il y avait moins d'écart entre les voitures, et les pilotes ont été très élogieux. Les statistiques, à défaut de trouver un meilleur mot, ont montré que les voitures roulaient plus près les unes des autres. Donc oui, je pense que ça a été un succès satisfaisant."