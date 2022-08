Pénalité de Leclerc : Ferrari révèle une défaillance de capteur

Charger le lecteur audio

Initialement cinquième du Grand Prix de Belgique, Charles Leclerc a glissé au sixième rang, derrière Fernando Alonso, après avoir écopé d'une pénalité de cinq secondes. En cause, un excès de vitesse dans les stands lors de son dernier arrêt, en toute fin de course, qui était destiné à tenter d'inscrire le point supplémentaire attribué à l'auteur du meilleur tour, et d'en priver le vainqueur du jour, Max Verstappen.

Charles Leclerc a endossé la responsabilité de cet excès de vitesse mais son patron chez Ferrari a donné des explications plus précises. Interrogé sur la décision de tenter le meilleur tour, Mattia Binotto a d'abord reconnu que "c'était vraiment, vraiment limite". Puis le directeur de la Scuderia a révélé qu'un problème de capteur était à l'origine de l'incident, et directement lié au tear-off venu se loger dans les freins avant du Monégasque en début de course.

"On n'a pas utilisé nos capteurs habituels pour mesurer la vitesse, parce qu'ils sont tombés en panne lors de la surchauffe survenue à l'avant droit à cause du tear-off de Max, et notre [système de] récupération n'est peut-être pas aussi précis. Je pense que globalement, c'était une situation malheureuse. Ce n'est pas pour ça que l'on arrête de prendre des décisions et d'être courageux pour aller chercher le meilleur tour quand les conditions sont réunies pour le faire."

Dans une voie des stands limitée à 80 km/h, Charles Leclerc a été flashé à 81 km/h, ce qui a déclenché la pénalité en question. Et un revers supplémentaire pour Ferrari dans sa lutte face à Red Bull, reléguant le pilote monégasque à la troisième place du championnat et à 98 points du leader Max Verstappen. Néanmoins, Mattia Binotto ne regrette pas la décision prise par ses stratèges en fin de Grand Prix.

"C'est l'occasion d'essayer de faire le meilleur tour, et il y avait la marge sur Fernando pour s'arrêter et tenter de le faire", insiste-t-il. "Je pense que c'était la bonne décision, et on savait que ce serait très serré avec Fernando. C'était serré pour perdre la position. Mais on savait aussi qu'il pourrait le dépasser car il avait des pneus plus frais, et que cela pouvait l'aider avec le DRS et la vitesse de pointe dans la ligne droite. Encore une fois, je pense que c'était la bonne décision."

S'il admet que des progrès peuvent être réalisés sur le plan stratégique, le directeur de Ferrari reste inflexible quant au fait qu'il n'y a pas lieu pour l'écurie de Maranello de bouleverser son approche de la course.

"Il est évident qu'il est toujours nécessaire d'essayer de s'améliorer, et il y a des leçons à tirer, que l'on examine et auxquelles on réfléchit", précise-t-il. "Mais si je repense à cette saison, je crois qu'il y a beaucoup de perceptions extérieures qui sont différentes de la réalité. Parfois, on ne fait pas d'erreur et ça peut être perçu comme une erreur. Au-delà de ça, si je parle d'aujourd'hui, je pense que la décision de l'arrêter était la bonne. Il faut être courageux en F1."

Propos recueillis par Luke Smith