Pérez battu par Verstappen pour la 21e fois d'affilée

Sergio Pérez peine décidément à sortir la tête de l'eau. Éliminé dès la Q2 au Grand Prix de Las Vegas, le pilote Red Bull n'a atteint le top 4 qu'une fois lors des douze séances qualificatives depuis la trêve estivale, c'était au shootout de São Paulo. Pire encore, il reste désormais sur 21 échecs consécutifs face à son coéquipier Max Verstappen, son dernier duel remporté remontant à sa pole position au GP de Miami.

Or, au rythme décevant des Red Bull (par rapport à l'accoutumée) s'est ajoutée une erreur stratégique dans le Nevada. En Q1, Pérez ne s'était déjà qualifié qu'avec le 13e chrono, à peine un dixième devant le premier éliminé. Dans la phase suivante, le Mexicain occupait le sixième rang lorsqu'il est rentré au stand à trois minutes du drapeau à damier, mais il n'avait que quatre dixièmes d'avance sur la zone rouge. Or, cette piste toute neuve s'améliorait particulièrement vite ; impuissant, Pérez a regardé la concurrence le rétrograder au 12e rang.

"On avait une stratégie avant les qualifications avec l'équipe", explique l'intéressé. "On ne connaît évidemment pas ce circuit, on se demandait quel était le meilleur programme et on est partis là-dessus. Avec le recul, c'est facile de savoir que c'était la mauvaise décision. Déjà, en Q1, on a eu un peu de chance de se qualifier, car on est rentrés au stand sans faire le dernier tour, puis en Q2 on a fini la séance un peu trop tôt alors que la piste évoluait encore, et on était au stand."

"Je n'étais pas vraiment conscient que l'on allait finir si tôt, mais on ne semblait pas avoir le dixième de seconde ultime, on manquait un peu de rythme aujourd'hui."

Ainsi Pérez était-il convaincu que sa qualification était assurée lorsqu'il est rentré au stand en fin de Q2. Le vétéran ne veut toutefois pas s'appesantir sur son sort et se montre optimiste pour la course. "Demain est le principal objectif pour nous désormais", confie-t-il à F1 TV. "On part 12e, il faut comprendre et apprendre de ce qui s'est passé hier avec les pneus, pour voir ce que l'on peut améliorer en vue de demain." De là à pouvoir monter sur le podium ? "Je pense que oui, je pense qu'on avait l'air bien plus compétitifs en rythme de course que sur un tour unique."