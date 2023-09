Pérez conclut son "désastre total" avec une pénalité

Rien ne se sera passé comme prévu pour Sergio Pérez lors de ce Grand Prix de Singapour. Au volant d'une Red Bull inhabituellement en difficulté, le Mexicain a peiné à sortir la tête de l'eau, en témoigne sa 13e place en qualifications après s'être classé hors du top 5 lors de toutes les séances d'essais libres.

Sa course, elle, a été mouvementée, marquée par deux accrochages. Le premier avec Yuki Tsunoda au virage 5 dans le premier tour, qui a contraint le Japonais à l'abandon ; le second avec Alexander Albon en fin d'épreuve, Pérez ayant plongé à l'intérieur de manière extrêmement ambitieuse au virage 13. Cela allait lui coûter les points au pilote Williams et valoir à son compère de Red Bull une pénalité de cinq secondes, laquelle n'a finalement eu aucun impact sur son résultat, à savoir la huitième place… à 33 secondes de Verstappen (avant application de la sanction).

Ces quatre points représentent une moisson finalement inespérée compte tenu d'un rythme décevant ainsi que d'une intervention peu opportune de la voiture de sécurité pour des RB19 parties en pneus durs. Voici ce qu'en disait l'intéressé après la course.

Cette course a été relativement animée, avec quelques incidents…

Ouais, c'était une course folle. Rien n'a vraiment marché pour nous aujourd'hui, malheureusement.

Que s'est-il passé avec Yuki Tsunoda au premier tour ?

J'étais dans l'angle mort de Yuki. Malheureusement, je ne crois pas qu'il m'ait vu. Cela a rendu les choses très compliquées pour nous.

Votre voiture a-t-elle été endommagée ?

Oui, j'avais quelques dégâts sur mon aileron avant, sur la plaque d'extrémité. Ma course a simplement été un désastre total.

Sergio Pérez (Red Bull)

Vous avez été entendu à la radio, vraiment frustré que Lewis Hamilton ne vous ait pas rendu la place [après avoir mis les quatre roues hors de la piste en dépassant par l'extérieur au virage 7, à la suite de la voiture de sécurité, ndlr].

Pour moi, il était clair que Lewis avait juste freiné vraiment tard et était sorti de la piste en tirant un avantage. Mais c'est quelque chose que l'on doit comprendre à l'avenir.

La voiture de sécurité est intervenue pile au mauvais moment pour vous. Max [Verstappen] vient de dire que ça n'aurait pas pu être pire. Saviez-vous à ce moment-là que vous vous aviez perdu gros ?

Oui ! Le 20e tour, c'était parfait pour ceux qui étaient partis en mediums. On ne pouvait rien faire.

Il y a eu un incident avec Alexander Albon qui n'est pas passé à la télé. On sait que vous êtes allé chez les commissaires. Pouvez-vous en parler ? Il a dit que vous aviez plongé comme un missile.

On y est allés, on a regardé. Et ça devrait être un simple incident de course.

La prochaine étape est le Japon. Max disait que ça pourrait être le retour à la normale, et que vous devriez être de retour au sommet.

Oui, je crois que je m'attends bien à ça. Je pense que [Singapour] était l'exception.

Avez-vous discuté de ce qui a vraiment mal tourné ce week-end et de la manière pour l'équipe de reprendre confiance ?

Oui, on a des idées et je suis sûr que l'on va bien analyser ça.

Avec la huitième place, avez-vous sauvé les meubles, vu d'où vous partiez ? C'est mieux que rien, n'est-ce pas ? Ça pourrait être pire.

C'est mieux que rien, exactement. Partir d'ici avec quelques points n'est pas mal. Mais ce week-end a été un désastre total.

Propos recueillis par Adam Cooper