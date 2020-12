Pérez et Magnussen seront pénalisés sur la grille à Abu Dhabi

La fin de saison 2020 fait payer à certains le prix du manque de fiabilité. En ce début de week-end à Abu Dhabi, deux pilotes ont été équipés de nouveaux éléments moteur les contraignant à dépasser le quota réglementaire alloué pour la totalité du championnat. Des pénalités tomberont inévitablement sur la grille de départ.

Sergio Pérez est le premier concerné puisque le Mexicain utilise sur le circuit de Yas Marina un nouveau moteur à combustion interne (ICE), un nouveau turbo et un nouvel MGU-H. Il s'agit dans les trois cas d'un quatrième élément, ce qui entraînera un renvoi en fond de grille pour le pilote Racing Point, vainqueur la semaine dernière à Sakhir. Il avait d'ailleurs utilisé un moteur en fin de vie, après avoir été victime d'une défaillance lui ayant coûté sa place sur le podium lors du Grand Prix de Bahreïn quelques jours plus tôt.

Pérez occupe actuellement la quatrième place du championnat avec 13 points d'avance sur Daniel Ricciardo, tandis que Racing Point est toujours à la lutte pour la troisième place du championnat constructeurs, avec dix longueurs d'avance sur McLaren.

L'autre pilote qui sera pénalisé sur la grille sera Kevin Magnussen, dont la Haas VF-20 a été équipée de nouvelles batteries et d'une nouvelle unité de contrôle électronique. Il s'agit ici du troisième élément dans les deux cas, alors que deux par an et par pilote sont autorisés. Le Danois se retrouvera lui aussi en fond de grille après application des sanctions.

Les pénalités que prononceront les commissaires viendront s'ajouter à une autre déjà connue depuis la semaine dernière et visant Charles Leclerc. Le pilote Ferrari sera sanctionné de trois places sur la grille de départ à l'issue de la séance de qualifications, après avoir été jugé responsable de l'accrochage avec Sergio Pérez dans le premier tour du Grand Prix de Sakhir. L'incident avait également entraîné l'abandon de Max Verstappen.