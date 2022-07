Relégué à une seconde et demie, Pérez n'est pas à l'aise

Charger le lecteur audio

Depuis le début de la saison 2022 de Formule 1, on a rarement vu Red Bull en retrait comme au terme des Essais Libres 2 du Grand Prix de France. Si Max Verstappen était en embuscade derrière la Ferrari de Charles Leclerc lors de la première séance sur le Circuit Paul Ricard, il accuse un déficit supérieur à une demi-seconde à l'issue de cette journée. La situation est pire pour Sergio Pérez, qui était déjà à 1,2 seconde en EL1, avant d'être relégué à une seconde et demie en EL2.

"Ce n'était pas une super journée, nous avons du pain sur la planche pour mieux comprendre [la voiture]", déplore Pérez, qui s'est fait remarquer par un tête-à-queue dans l'enchaînement des virages 3-4 lors de la première séance. "Je ne me sentais pas très à l'aise dans la voiture, que ce soit sur un tour de qualification ou sur un tour de course. Il y a donc beaucoup de choses à comprendre et à rassembler afin de pouvoir être compétitif demain."

Du côté d'un Max Verstappen nettement plus compétitif que son coéquipier, il y a davantage d'optimisme. "Je pense que les EL2 ont été un petit peu plus difficiles pour nous, nous n'avons simplement pas vraiment eu l'équilibre que nous espérions, mais nous tentions quelque chose avec la voiture", explique le Champion du monde en titre. "Alors nous allons étudier tout ça pour demain, et bien sûr essayer d'être plus rapides qu'aujourd'hui."

"Je pense que les longs relais sont un peu meilleurs, mais encore une fois, les pneus sont à une température vraiment élevée et c'est très difficile d'évaluer où on se trouve vraiment. Mais il nous reste un petit peu de travail à faire."

Rappelons que Max Verstappen avait remporté l'édition 2021 de la course au Castellet, à l'issue d'un intense duel stratégique avec Lewis Hamilton.

Propos recueillis par Erwin Jaeggi