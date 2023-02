Pérez a poussé Red Bull "dans une certaine direction" pour sa F1 2023

Charger le lecteur audio

Pour sa seconde saison chez Red Bull, en 2022, Sergio Pérez a vécu un début de campagne plutôt prometteur. Profitant d'une RB18 en surpoids mais à son goût, en tout cas plus qu'à celui de Max Verstappen, il s'est offert la pole position à Djeddah et une victoire opportuniste à Monaco, entrevoyant alors la possibilité d'être un candidat au titre.

Toutefois, non seulement le Néerlandais n'a pas été en reste même au volant d'une F1 pas tout à fait en accord avec ses préférences, mais en plus la cure d'amaigrissement et le développement menés par l'écurie ont eu tendance à la rapprocher de son style. Et il n'a ensuite fait qu'une bouchée de la concurrence, en étant titré dès le GP du Japon malgré une quarantaine de points de retard au bout de trois GP.

Pour 2023, Pérez veut donc s'assurer de disposer au fil de la saison d'une voiture disposant de caractéristiques qui lui conviennent, lui qui apprécie plutôt les Formule 1 sous-vireuses quand son double Champion du monde d'équipier s'accommode plus aisément des voitures survireuses. Le Mexicain, qui dispose d'un contrat courant jusqu'en 2024, estime avoir pu travailler sur ce point avec la RB19.

"Oui, assurément. Il y a des choses sur lesquelles nous allons travailler. Nous pensons que la voiture sera déjà meilleure. J'ai poussé l'équipe dans une certaine direction, et nous croyons que nous allons dans cette direction. Mais nous verrons. Une fois que nous disposerons de la voiture, il s'agira de nous adapter et d'essayer de l'optimiser."

Malgré tout, le pilote de 33 ans, qui a terminé troisième du championnat pilotes l'an passé au terme d'une lutte qui aura duré jusqu'au bout avec Charles Leclerc, ne se retranche pas complètement derrière le comportement de sa voiture pour expliquer une seconde partie de campagne 2022 en deçà des attentes, car il estime avoir commis des erreurs dans les réglages.

"En apprenant des erreurs que nous avons faites, je pense que parfois nous avons pris la mauvaise direction avec les réglages et il est très important pour nous de le comprendre. Je crois que nous avons pris conscience vers la fin de la saison de ce que nous faisions avec la voiture, et ça été crucial. Et je pense que nous allons dans la bonne direction avec elle."

Avec Filip Cleeren et Federico Faturos