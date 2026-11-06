Formule 1

Le personnel de Viry-Châtillon dénonce "un sentiment de trahison" de Renault

Le projet de cession de l'usine historique du Groupe Renault à Viry-Châtillon provoque la colère et l'incompréhension du personnel.

Basile Davoine

Mis à jour: 6 nov. 2026, 14:13

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Photo de : Rainier Ehrhardt

Pour la deuxième fois en moins de deux ans, le personnel du Groupe Renault à Viry-Châtillon se sent abandonné et dénonce les décisions du constructeur français. Après la fin du projet de motorisation F1, Alpine ayant opté pour un bloc client fourni par Mercedes depuis cette saison, puis l'arrêt des programmes WEC et Rallye-Raid à l'issue de l'année 2026, c'est désormais la cession du site qui ne passe pas.

Le mois dernier, le Groupe Renault a annoncé un accord transactionnel pour revendre l'usine historique de Viry-Châtillon au groupe belge Dumarey, avec en vue la reprise d'Alpine Racing SAS et de l'ensemble de ses effectifs. Une nouvelle qui a accentué le sentiment de voir les engagements non tenus par la direction, poussant les représentants du personnel à réagir.

Dans un communiqué rédigé ce vendredi 6 novembre, ils ont rappelé la genèse des derniers mois, déjà difficiles, et déploré le choix du Losange de se séparer définitivement du site de Viry, ainsi que les promesses non tenues, faites par Luca de Meo avant que François Provost ne lui succède à la tête de l'entreprise.

Le personnel de Viry-Châtillon s'était déjà mobilisé en 2024.

Photo de: Anaël Bernier - Horizons Multiples

"Les femmes et les hommes de Viry-Châtillon ne comprennent pas la décision de se séparer purement et simplement d'un pan entier de l'histoire du sport automobile français", dénoncent les représentants du personnel. "L'objectif d'Alpine Racing a toujours été de valoriser son savoir-faire sur la scène internationale, de participer au développement de technologies de pointe et de faire rayonner la marque Renault et la France dans le monde."

"Les salariés ont toujours eu à cœur de se battre pour et avec le Groupe Renault, y compris dans les moments les plus difficiles. Ils ont également prouvé à plusieurs reprises leur attachement au Groupe et à ses valeurs, en acceptant des décisions douloureuses tout en restant professionnels et fidèles au losange."

"Monsieur De Meo avait affirmé qu'il souhaitait préserver ce fleuron de l'industrie et en faire un centre d'excellence. Monsieur Provost ne semble pas avoir la même vision et préfère ainsi rompre l'engagement pris envers les salariés d'Alpine Racing."

"Les perspectives de développement du site de Viry sont désormais incertaines, tandis qu'un sentiment d'abandon et de trahison s'installe chez les salariés."

"Une nouvelle fois, les décisions prises par les dirigeants sont incompréhensibles. Les centres de recherche et développement ne semblent plus être au cœur de la stratégie du Groupe Renault, qui préfère externaliser ses technologies et faire appel à des partenaires à l'étranger."

Les représentants du personnel précisent avoir envoyé "une demande d'échange" à la direction du Groupe Renault et attendre "des réponses et un retour au plus tôt de leur part".

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