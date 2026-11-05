WEC

Signatech n'a pas dit son dernier mot pour rester en Hypercar en 2027

L'accord avec Geely a échoué, mais l'équipe de Philippe Sinault reste déterminée à assurer son avenir en Hypercar.

Rachit Thukral

Publié: 5 nov. 2026, 19:20

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Photo de : FIA WEC / DPPI

Signatech n'a pas renoncé à l'espoir de disputer la saison 2027 du WEC avec une version rebadgée de l'Alpine A424, malgré l'échec des négociations avec Geely dans les toutes dernières heures.

Le directeur de l'équipe, Philippe Sinault, affirme étudier toutes les possibilités pour assurer l'avenir de sa structure. Les discussions se poursuivent activement avec d'autres constructeurs en vue d'une éventuelle reprise du programme Hypercar de Renault.

Sinault reconnaît toutefois être engagé dans une course contre la montre pour trouver un repreneur, alors que la date limite des inscriptions pour la saison prochaine est fixée à la fin du mois de novembre.

"Nous continuons à nous battre. Nous avons jusqu'à la fin du mois pour trouver une solution. Nous avons donc encore quelques pistes, mais la situation n'est pas facile, car le temps presse", a expliqué Sinault à Motorsport.com. "Nous vous ferons savoir si [l'issue] est positive, mais nous mettons vraiment tout en œuvre pour continuer et avoir de bonnes perspectives pour l'année prochaine."

Depuis l'été, Renault était en négociations avancées avec le géant automobile chinois Geely. Sinault s'attendait à ce qu'un accord soit finalisé peu après les 6 Heures de Fuji, en septembre.

Cependant, les discussions avec le groupe ont brutalement pris fin au cours de la première semaine d'octobre, plongeant dans l'incertitude l'avenir de son partenaire officiel, Signatech.

Sinault a toutefois souligné que Geely n'avait jamais été la seule option envisagée par son équipe. Les discussions se poursuivent avec d'autres marques dans l'espoir de parvenir à un accord de dernière minute.

"Depuis l'annonce faite en février concernant l'arrêt d'Alpine, nous avons discuté avec d'autres constructeurs. Nous continuons à échanger avec certains d'entre eux", a-t-il déclaré. "Si je dis que nous avons plusieurs pistes, c'est parce que nous continuons à discuter avec certains d'entre eux."

"Si l'un de ces constructeurs souhaite nous aider à participer au WEC en 2027, nous sommes prêts. De nature, je suis optimiste chaque matin. Nous sommes une équipe solide, nous sommes prêts. Nous ne sommes pas encore le 23 novembre. Je croise les doigts."

Philippe Sinault

Photo de: Nikolaz Godet

Interrogé sur la manière dont il comptait utiliser le temps séparant la fin de la saison 2026 du WEC de la date limite des inscriptions, fixée plus tard ce mois-ci, Sinault a répondu : "Consacrer chaque seconde, chaque minute et chaque heure à trouver un moyen de continuer."

Invité à évaluer les chances de voir Signatech rester sur la grille, il a répondu : "Dans mon esprit, elles sont de 100%". Avant de nuancer : "C'est difficile à dire. Je veux pouvoir me regarder dans la glace le 23 novembre et me dire que je me suis battu comme un fou. Que nous nous sommes tous battus ensemble comme des fous et que nous avons trouvé une bonne solution, dont nous sommes satisfaits."

Sinault n'a pas souhaité s'étendre sur les raisons de l'échec de l'accord avec Geely : "C'est à Geely qu'il faut poser la question. Nous étions prêts. Nous sommes prêts à poursuivre en Hypercar. La décision de Geely appartient à Geely. Ce n'est pas à moi de commenter cette décision. C'était assurément une très bonne piste. Mais c'est ainsi."

Des solutions de repli

Si les efforts de Signatech pour rester en Hypercar l'année prochaine n'aboutissent pas, Sinault a indiqué qu'il viserait un retour dans la catégorie reine l'année suivante.

Cette perspective présenterait toutefois elle aussi des difficultés importantes, notamment pour conserver les ingénieurs et les pilotes de talent pendant une saison loin de la catégorie reine.

"Si vous voulez créer une équipe et la conserver, vous avez besoin de projets, d'un projet solide. C'est le seul moyen de maintenir l'équipe en vie et à un haut niveau de performance", a-t-il expliqué. "Mon travail consiste donc à trouver un projet solide. Si les membres de l'équipe sont aussi impliqués à nos côtés, c'est parce qu'ils ont confiance dans notre capacité à trouver un projet solide pour continuer ensemble."

Un retour en LMP2 en 2026, catégorie dans laquelle Signatech a connu de nombreux succès par le passé, reste également envisageable. Sinault a toutefois insisté sur le fait que "la priorité reste l'Hypercar".

Il a enfin précisé que le rachat par le groupe belge Dumarey du site de production de moteurs Renault de Viry-Châtillon ne concernait pas les activités de Signatech.

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