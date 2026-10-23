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L'usine Renault/Alpine de Viry-Châtillon rachetée par un groupe belge

Renault a trouvé un repreneur pour son usine de moteurs de Viry-Châtillon, après l'arrêt de son programme en Formule 1.

Francesco Corghi

Publié: 23 oct. 2026, 10:16

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Photo de : Renault

Le groupe Renault a conclu un accord pour vendre son usine de moteurs de Viry-Châtillon au groupe belge Dumarey.

Selon un communiqué officiel, le groupe Dumarey, spécialisé dans les technologies et le développement de groupes motopropulseurs et de composants d'ingénierie pour les véhicules de série, se prépare à prendre le contrôle du site français.

La proposition de rachat a déjà été soumise à Alpine Racing. Les deux parties travaillent actuellement à une analyse approfondie de l'organisation et de ses aspects financiers, avec pour objectif de déterminer rapidement les modalités de la suite des opérations.

Dans le cadre de cette transaction, le groupe Dumarey doit acquérir Alpine Racing SAS, implantée à Viry-Châtillon, ainsi que "les équipes et les actifs corporels et non corporels nécessaires au fonctionnement du site".

Située dans la banlieue sud de Paris, l'usine de Viry a accueilli pendant plusieurs décennies le programme moteur de Renault en Formule 1 et était considérée comme un pôle majeur du sport automobile en France.

Mais Renault a mis fin à son département moteur en interne à la fin de l'année dernière, privilégiant un accord de fourniture de moteurs avec Mercedes pour Alpine en F1. Cette décision a menacé l'avenir de centaines de salariés travaillant à Viry-Châtillon.

Alpine se retirera également du FIA WEC à la fin de l'année, après avoir utilisé le site de Viry pour assurer la maintenance et l'assemblage des moteurs Mecachrome équipant son Hypercar A424.

Quel avenir en WEC ?

Le programme A424 LMDh peut-il encore être sauvé ?

Photo de: FIA WEC / DPPI

Cette transaction pourrait également avoir des conséquences sur le programme Hypercar d'Alpine, alors que son partenaire officiel, Signatech, souhaite engager l'A424 sous une autre marque en 2027.

Signatech semblait sur le point de finaliser un accord avec la marque chinoise Geely après les 6 Heures de Fuji, le mois dernier, mais les discussions entre les deux entreprises semblent avoir échoué.

La date limite d'inscription pour la saison 2027 est fixée au 25 novembre. Les documents officiels nécessaires devront être finalisés d'ici là pour garantir une place dans la catégorie Hypercar. Depuis plusieurs semaines, le directeur de l'équipe, Philippe Sinault, affirme que tous les éléments sont réunis, notamment les ingénieurs, les mécaniciens et les autres ressources nécessaires, pour poursuivre l'engagement de l'A424 dans le championnat l'année prochaine.

La création d'une nouvelle équipe implique également de recruter les pilotes nécessaires, en tenant notamment compte du départ d'António Félix da Costa, et de confirmer ceux qui participent déjà au programme.

Dans son communiqué, le groupe Dumarey a souligné qu'il "cherche à diversifier ses activités dans le sport automobile", estimant que cette transaction "ouvre des possibilités pour mettre à profit à l'avenir l'expertise de Renault en matière de moteurs de Formule 1 au service d'équipes de compétition".

Axel Plasse, vice-président d'Alpine Tech, a déclaré : "Cette transaction représente une opportunité solide et cohérente pour préserver et développer davantage l'expertise du site de Viry-Châtillon. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour les salariés et pour l'activité d'ingénierie. Cette évolution est une reconnaissance de l'expertise historique du site en sport automobile, en particulier en Formule 1."

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