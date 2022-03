Cette photo qui confirme les problèmes de Mercedes

Charger le lecteur audio

Lewis Hamilton affirme que Mercedes n'est pas en position de se battre pour la victoire à ce stade de la saison, et ses déclarations en disent long sur l'étendue des problèmes rencontrés lors des essais. Même si la concurrence est persuadée que le constructeur allemand cache son jeu, il était clair en observant la W13 en piste à Bahreïn qu'elle n'avait pas un comportement satisfaisant. Le marsouinage excessif, les nombreux moments de survirage intense et les difficultés à trouver de la constance en courbe ont sauté aux yeux.

Mercedes n'a pas encore donné d'explication détaillée quant à ses problèmes, mais des modifications apportées tardivement à la monoplace – dont la découpe drastique d'une partie du plancher – nous donnent quelques indices sur les difficultés rencontrées.

Comme le montre notre cliché exclusif ci-dessous, Mercedes a choisi samedi de scier la partie la plus intérieure du plancher, retirant ainsi une portion du bord inférieur. Le but recherché est de changer la distribution du flux d'air au niveau de l'avant du plancher ainsi qu'en dessous et au niveau du diffuseur.

Les derniers tours de piste de la séance ont également été bouclés avec un plancher imbibé de peinture flow-viz afin d'obtenir une confirmation visuelle de l'écoulement d'air. Mercedes était en quête d'informations complémentaires quant à la direction à prendre pour résoudre les effets néfastes du phénomène rencontré.

La décision de réduire le plancher montre que Mercedes tente de trouver un moyen de se débarrasser du marsouinage sans avoir à relever la hauteur de caisse, ce qui ferait perdre l'appui maximal escompté. Couper, affiner et même ajouter des détails dans certaines zones du plancher apparaît comme l'option privilégiée par l'écurie pour amener sa monoplace dans la bonne fenêtre de performance.

À gauche la W13 à Bahreïn, à droite la version de Barcelone.

Dans son ensemble, le design du plancher est nouveau. Il fait partie du package évolutif introduit par l'écurie au début des essais de Bahreïn, dont son concept de "pontons zéro". Alors que la W13 était auparavant dotée d'une section plus complexe en forme de vague à l'avant du plancher, le tout est désormais simplifié (flèche rouge, à gauche, ci-dessus). Le design du plancher pourrait être considéré comme simpliste par rapport à certaines autres écuries utilisant la géométrie, l'ailette de bord permise par le règlement et de la flexibilité pour maintenir la stabilité du plancher.

Par ailleurs, Mercedes a dû ajouter un renfort métallique qui empêche tout le bord du plancher d'être trop flexible (flèche bleue ci-dessus), alors que sur la Ferrari ce type de renfort n'a d'incidence que sur la partie arrière.

Les renforts métalliques utilisés par Ferrari et McLaren.

Lors des derniers relais samedi, Mercedes a aussi fait rouler sa monoplace avec un angle d'attaque plus important sur l'aileron avant, dans le but de déplacer l'équilibre de la voiture vers l'avant. Notez ci-dessous la forte inclinaison du flap supérieur par rapport aux points d'ajustement. Cela semble avoir eu pour effet rendre la voiture un peu plus pointue et d'atténuer le sous-virage, tout en relevant un peu l'arrière, ce qui pourrait aider à résoudre les problèmes de marsouinage.