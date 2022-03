Hamilton : "Je ne pense pas que nous nous battrons pour la victoire"

Charger le lecteur audio

Lewis Hamilton persiste et signe. Alors que le septuple Champion du monde en a terminé avec ses essais hivernaux à Bahreïn, il reste convaincu qu'à l'heure actuelle, Mercedes n'est pas en position de se battre pour la victoire en Grand Prix. La W13 souffre toujours de marsouinage et son comportement ne satisfait ni le pilote britannique, ni son coéquipier George Russell.

Malgré une concurrence qui soupçonne Mercedes de cacher son jeu et de mettre en avant trop facilement ses difficultés, Lewis Hamilton assure que la situation de son écurie est réellement préoccupante. Au point d'imaginer, à l'instant T, qu'elle n'est pas en mesure de lutter pour le titre.

"Il est évidemment un peu trop tôt pour avoir ce genre de pensées, mais pour le moment, je ne pense pas que nous nous battrons pour la victoire", prévient Lewis Hamilton. "Mais il y a un potentiel dans notre voiture pour nous y amener. Nous devons juste être capables de l'extraire et de résoudre certains problèmes, et c'est ce sur quoi nous travaillons."

Il y a tout juste un an, Mercedes était déjà en difficulté aux essais de Bahreïn mais avait réussi à inverser la situation pour décrocher la victoire dès le premier Grand Prix. Cependant, Lewis Hamilton ne juge pas la comparaison adéquate et évoque des problèmes plus sérieux aujourd'hui.

"Il y a beaucoup de différences", prévient-il. "Ce n'est pas aussi bien… Je ne pense pas que nous serons aussi bons que l'an dernier, avec une séance d'essais libres difficile puis la course ensuite. Je crois que nous avons des défis beaucoup plus importants cette fois-ci, et on ne parle pas de changements qui se font en une semaine. Je pense que ça prendra un peu plus de temps. Mais d'après ce que l'on m'a dit, il y a une quantité considérable de rythme à trouver."

Pessimiste pour le début de la saison, Lewis Hamilton ne cède en revanche pas à un scénario catastrophe sur la durée. Bien au contraire, le Britannique a foi en Mercedes pour parvenir à régler les problèmes à plus long terme.

"Tout le monde fait un travail incroyable à l'usine, tout le monde travaille aussi dur que possible", insiste-t-il. "Mais nous avons des obstacles à surmonter. La semaine prochaine, bien sûr, nous aurons une bien meilleure démonstration de notre rythme. Mais je pense que les gens seront peut-être surpris. Ou du moins, vous savez, ils continuent à parler de nous en disant que nous nous rabaissons, mais c'est un peu différent cette année."