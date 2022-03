Horner s'attend à des arrêts au stand plus lents en 2022

Charger le lecteur audio

Les nouveaux pneus 18 pouces sont moins légers que les 13 pouces de la génération précédente de F1, mais disposent également d'une jante plus lourde et d'une flasque qui contribuent à augmenter nettement le poids et les rendent donc moins simples à manier pour les mécaniciens. Red Bull, passé maître dans l'art des arrêts au stand depuis quelques années, a réalisé en 2021 les huit meilleurs arrêts de la saison, le plus rapide en 1,88 seconde.

Toutefois, l'écurie ne s'attend pas à de telles vitesses d'exécution cette saison, en raison de cette nouvelle donne. "Les arrêts aux stands ont été un peu ralentis", a déclaré Christian Horner à F1 TV. "Les roues sont plus lourdes, évidemment, nous avons la flasque maintenant."

"Donc je doute que nous puissions faire des arrêts en moins de deux secondes, mais j'espère que nous pourrons atteindre les deux secondes, ce serait vraiment solide. Heureusement, notre jackman arrière, Olaf [Janssen], est l'un des plus grands de l'équipe, en termes de taille, c'est un Sud-Africain grand et fort, car il faut un peu de puissance musculaire pour soulever ces voitures."

Horner a par ailleurs souligné, comme cela se ressent sur les images diffusées depuis le début des tests de Bahreïn, que la taille et le poids des voitures 2022 les rendaient également délicates pour les pilotes. "Ces voitures sont massives, elles sont comme des bateaux, en particulier dans ces virages à basse vitesse", a-t-il déclaré. "Elles font presque 800 kg, elles sont 50 kg plus lourdes que l'année dernière, elles sont plus grandes et plus longues. Mais dans les virages à haute vitesse, elles sont aussi rapides, si ce n'est un peu plus."

"C'est donc dans les virages à basse vitesse que se situe la grande différence, et il y a en fait plus de temps [à perdre] dans un virage à basse vitesse que dans un virage à haute vitesse. Alors bien sûr, ils doivent s'adapter pour apprendre les caractéristiques de ces voitures, l'appui, les nouvelles règles, mais il est étonnant de voir à quelle vitesse ces pilotes s'adaptent."