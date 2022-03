Sainz ne croit pas aux difficultés de Mercedes

Charger le lecteur audio

Carlos Sainz refuse de croire aux difficultés de Mercedes. Alors que Ferrari réalise une deuxième semaine d'essais hivernaux qui semble confirmer ses bonnes dispositions, Mercedes apparaît plus en délicatesse avec sa W13, en tout cas si l'on en croit les propos de Lewis Hamilton sur le comportement de sa monoplace.

Interrogé vendredi soir, le septuple Champion du monde a même avancé que Ferrari serait capable de signer un doublé à Bahreïn si la course y avait lieu dès aujourd'hui. Des propos auxquels Carlos Sainz n'accorde que peu de crédit, estimant que l'écurie de Brackley minimise son niveau réel de la même manière chaque année à pareille époque.

"Je pense que c'est typique de Mercedes", explique le pilote espagnol. "Mettre les autres en avant, et puis nous arrivons au premier Grand Prix et ils écrasent la concurrence, c'est typique. Si c'était la première année qu'ils faisaient ça, alors peut-être que je les croirais. Mais ça fait maintenant cinq ou six ans qu'ils le font et ils continuent à nous écraser au premier Grand Prix. Donc comme vous pouvez l'imaginer, je ne crois pas grand-chose. Déjà, nous pouvons aussi voir ce qu'ils font… et je ne vais pas trop en dire."

Carlos Sainz fait allusion aux données GPS utilisées par toutes les écuries pour comparer les performances entre les monoplaces. L'analyse des chronos montre par ailleurs un écart infime entre la Ferrari et la Mercedes dans les courbes, mais la flèche d'argent perd l'essentiel de son temps dans les lignes droites. De quoi alimenter une théorie selon laquelle l'écurie allemande utilise son moteur dans un mode très conservateur pour ne pas afficher son réel potentiel.

Méfiance aussi chez Red Bull

Chez Red Bull Racing, on doute également d'avoir vu ce dont est réellement capable la Mercedes W13, et Christian Horner refuse de tirer toute conclusion quant à une éventuelle hiérarchie qui commencerait à se dessiner.

"C'est juste impossible à dire", assure le directeur de l'écurie autrichienne. "Ce que l'on peut dire, c'est que ce n'est que samedi prochain que l'on aura le premier aperçu, quand il n'y aura plus d'essence et que tout le monde roulera le plus proche possible du poids minimum. Nous verrons alors à quel point ils sont compétitifs. Je pense que c'est ce qui est fascinant quand on part d'une feuille blanche. Je ne crois pas que Mercedes ait déjà montré toute sa puissance. Je pense que Ferrari est l'équipe la plus en forme pour le moment, mais j'espère que nous serons là aussi. Il semble que McLaren a une voiture forte, et Alpine a été rapide, donc c'est impossible de prédire."