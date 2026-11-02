Formule 1 GP de Mexico

Piastri et les deux Alpine pénalisés, Hirakawa dans les points à Mexico

Les deux pilotes Alpine, Pierre Gasly et Franco Colapinto, ont écopé de pénalités après la course et sortent du top 10. Ryo Hirakawa inscrit ainsi ses premiers points en Formule 1 dès ses débuts au Grand Prix de Mexico.

Haydn Cobb

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Publié: 2 nov. 2026, 06:12

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Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Photo de : Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Pierre Gasly et Franco Colapinto ont tous deux été sanctionnés après la course, à la suite d'enquêtes des commissaires de la FIA pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeaux jaunes lors du Grand Prix de Mexico. Au classement provisoire, Colapinto avait terminé à la huitième place, tandis que son coéquipier Gasly avait pris la dixième position.

Gasly a écopé d'un drive-through pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous double drapeau jaune. Cette sanction a été convertie en une pénalité de 30 secondes après la course. Colapinto a quant à lui reçu une pénalité de 10 secondes pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous simple drapeau jaune.

Le pilote argentin risquait la même sanction que Gasly, mais il a été blanchi concernant un secteur sous double drapeau jaune. Selon le rapport des commissaires de la FIA, "il subsistait un doute suffisant quant au fait que le pilote ait reçu un avertissement suffisamment tôt pour se conformer aux exigences. Les commissaires n'ont donc constaté aucune infraction dans ce secteur".

Au classement final du Grand Prix de Mexico, Gasly recule ainsi à la 17e place, tandis que Colapinto est rétrogradé au 15e rang.

Piastri également pénalisé

Oscar Piastri sort également du top 10.

Oscar Piastri sort également du top 10.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

À cela s'ajoute la pénalité de 10 secondes infligée après la course à Oscar Piastri, pilote McLaren, pour son accrochage avec Arvid Lindblad. Les trois pilotes sortent ainsi des positions rapportant des points.

Liam Lawson récupère la septième place, initialement occupée par Piastri, tandis que Gabriel Bortoleto, chez Audi, pgrimpe en huitième position.

La même situation profite à Isack Hadjar, faisant passer sa Red Bull de la 12e à la neuvième place. Enfin, le débutant surprise en F1 Ryo Hirakawa complète le top 10 et inscrit un point pour Haas dès sa première apparition en catégorie reine, à 32 ans.

Le pilote japonais avait été appelé en dernière minute par l'écurie américaine, qui avait décidé de mettre Esteban Ocon sur la touche, pour des raisons qui n'ont pas été précisées, dans la soirée de vendredi. Hirakawa a ainsi eu l'occasion de disputer son premier Grand Prix de Formule 1.

Le classement mis à jour

Toutes les statistiques

 

Pos. Pilote #   Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur 1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Racing RB22 71

2:20'28.772

  130.419 2 25   Red Bull Red Bull 2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari SF-26 71

+0.799

2:20'29.571

0.799 130.406 3 18   Ferrari Ferrari 3 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes MGP W17 71

+4.006

2:20'32.778

3.207 130.357 2 15   Mercedes Mercedes 4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari SF-26 71

+10.707

2:20'39.479

6.701 130.253 2 12   Ferrari Ferrari 5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren MCL40 71

+11.778

2:20'40.550

1.071 130.237 2 10   McLaren Mercedes 6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes MGP W17 71

+12.263

2:20'41.035

0.485 130.229 3 8   Mercedes Mercedes 7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 Racing Bulls VCARB03 71

+20.899

2:20'49.671

8.636 130.096 4 2   RB Red Bull 8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi R26 71

+22.041

2:20'50.813

1.142 130.079 2     Audi Audi 9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Racing RB22 71

+22.503

2:20'51.275

0.462 130.072 3     Red Bull Red Bull 10 Japan R. Hirakawa Haas 50 Haas VF-26 71

+25.373

2:20'54.145

2.870 130.027 5     Haas Ferrari 11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams FW48 71

+27.562

2:20'56.334

2.189 129.994 4     Williams Mercedes 12 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams FW48 71

+28.638

2:20'57.410

1.076 129.977 3     Williams Mercedes 13 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren MCL40 71

+29.475

2:20'58.247

0.837 129.964 3 6   McLaren Mercedes 14 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi R26 71

+29.977

2:20'58.749

0.502 129.957 3     Audi Audi 15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine A526 71

+30.204

2:20'58.976

0.227 129.953 2 4   Alpine Mercedes 16 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac 71

+30.695

2:20'59.467

0.491 129.946 5     Cadillac Ferrari 17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine A526 71

+51.483

2:21'20.255

20.788 129.627 3 1   Alpine Mercedes dnf United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 Racing Bulls VCARB03 58

+13 Tours

2:01'05.146

13 Tours 123.582 2   Abandon RB Red Bull dnf United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas VF-26 47

+24 Tours

1:46'35.258

11 Tours 113.741 3   Abandon Haas Ferrari dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac 42

+29 Tours

1:00'09.846

5 Tours 180.045 1   Abandon Cadillac Ferrari dnf Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin AMR26 5

+66 Tours

7'37.297

37 Tours 167.602 1   Abandon Aston Martin Honda dnf Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin AMR26 5

+66 Tours

7'41.100

3.803 166.219 2   Abandon Aston Martin Honda Voir les résultats complets

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