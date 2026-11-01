Formule 1 GP de Mexico

Incident Leclerc-Hamilton à Mexico : le verdict des commissaires

Les commissaires de la FIA ont expliqué les raisons de la pénalité de cinq secondes infligée à Charles Leclerc lors du Grand Prix de Mexico de Formule 1.

Benjamin Vinel

Publié: 1 nov. 2026, 21:14

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Photo de : Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Charles Leclerc s'élançait depuis la troisième place sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, tandis que son coéquipier Lewis Hamilton occupait la pole position. Alors que George Russell rétrogradait brutalement dans la deuxième phase du départ, les deux Ferrari se sont retrouvées roue contre roue pour la tête de la course.

Hamilton a conservé de justesse l'avantage dans le premier enchaînement de virages, mais, à l'approche du virage 4, Leclerc était devant au point de corde. Hamilton ne lui a toutefois laissé que très peu, voire pas du tout d'espace, contraignant le Monégasque à ressortir hors piste alors qu'il occupait la tête de la course.

Leclerc n'a pas rendu sa position avant le virage 12, alors que les directives rappelées lors du briefing des pilotes imposaient clairement de le faire. Il aurait alors perdu deux places, puisque Verstappen aurait également dépassé Hamilton.

La question était de savoir si Leclerc aurait pu rester en piste. Les commissaires estiment que non et lui ont donc infligé une pénalité, ramenée à cinq secondes en raison de circonstances atténuantes.

"Les commissaires ont déterminé que les deux voitures sont entrées dans le virage 4 à une vitesse excessive et qu'aucune des deux n'aurait donc été en mesure de négocier le virage en restant en piste. Cela est démontré par le fait que la voiture 44, qui se trouvait à l'intérieur, a dû sortir de la piste pour prendre le virage", indique le rapport des commissaires.

"La voiture 16 n'était donc pas en droit de revendiquer le virage en raison de sa vitesse d'entrée excessive. Le pilote a ensuite effectué un dépassement hors piste, ce qui justifie une pénalité."

"La pénalité de référence est de dix secondes. Toutefois, les circonstances atténuantes tiennent au fait que la voiture 44 se trouvait également hors piste, à l'intérieur de la voiture 16, et que l'incident s'est produit dès le premier tour."

Le départ a été chaud entre les pilotes Ferrari.

Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

En conservant la tête, Leclerc a pu creuser l'écart avec ses poursuivants et compter jusqu'à cinq secondes d'avance sur Verstappen.

La décision des commissaires a provoqué le mécontentement du septuple champion du monde, qui aurait souhaité que son coéquipier soit davantage sanctionné.

"Le problème, c'est qu'il a de l'air propre et qu'il n'a pas à gérer ses pneus comme nous tous. Il devrait simplement rendre la place", a déclaré Hamilton. Quelques tours plus tard, il a insisté : "Les commissaires sont tout simplement en train d'offrir cette victoire à Charles."

Leclerc a toutefois perdu la tête virtuelle de la course au moment où les deux pilotes ont effectué leur premier arrêt au stand. Red Bull a rapidement réagi à l'arrêt de Ferrari afin d'éviter de se faire piéger par un undercut.

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