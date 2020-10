Pierre Gasly, cinquième : "J'ai vraiment kiffé"

À Portimão, Pierre Gasly a fini dans le top 5 pour la sixième fois de sa jeune carrière en Formule 1, la quatrième avec la structure de Faenza. Il n'était pourtant que neuvième sur la grille, mais son très bon rythme et de nombreux dépassements à l'aide du DRS l'ont aidé à se propulser à la cinquième place... non sans se faire une belle frayeur en ligne droite dans l'ultime bataille avec Sergio Pérez, qui s'est décalé peu avant le freinage du premier virage ; cette manœuvre a valu au Mexicain une réprimande.

"La course était vraiment incroyable, j'ai vraiment kiffé", se délecte Gasly au micro de Canal+. "Ça a été une super course, on était à l'attaque toute la course, j'ai réussi à passer les McLaren, les Renault, la Racing Point à la fin. C'est sûr que sur sa manœuvre, pour moi c'était super dangereux, après avec Sergio c'est souvent le cas. J'étais content de lui faire l'extérieur le tour d'après au premier virage, c'était pas mal."

"Quand on me donne une voiture qui me permet d'attaquer ça se passe très bien, et c'est ce que fait AlphaTauri. Je suis vraiment satisfait, ils font un travail de fou." Il ajoute auprès de Sky Sports F1 : "Surtout après tout le travail des mécanos vendredi soir, ils n'ont dormi qu'une heure et tout le monde était vraiment fatigué après avoir reconstruit une voiture toute neuve. Je suis content de les en remercier avec cette cinquième place."

Gasly a marqué 45 points sur les cinq derniers Grands Prix, ce qui fait de lui le cinquième pilote de la hiérarchie sur cette période et témoigne de son excellente forme au volant d'une AlphaTauri qui est généralement considérée comme la septième meilleure monoplace du plateau.

Lorsqu'il lui est demandé s'il est à son meilleur niveau à ce jour, le Français répond : "Je pense qu'il est juste de le dire. J'ai désormais un peu plus d'expérience et je pense gérer et aborder le week-end de manière différente. De plus, j'arrive à tirer davantage le maximum, je pense donc qu'il est juste de dire ça. Il reste de nombreux domaines à améliorer, mais ça fonctionne bien."

Ayant repris 18 points à Alexander Albon dans les deux dernières courses, Gasly est revenu à une petite unité du pilote Red Bull au classement général, mais les portes de l'écurie mère lui restent fermées pour 2021 : Helmut Marko a confirmé avant le départ ce dimanche que le Normand allait rester chez AlphaTauri l'an prochain.

"On verra", commente l'intéressé. "En fin de compte, Red Bull décide quoi faire avec les pilotes. De mon côté, tout ce que je peux faire, c'est être performant. Bien sûr, nous savons que les performances ne sont pas le seul critère pour avoir un baquet en Formule 1, donc on verra. De mon côté, je ne maîtrise pas ça, donc tout ce que je peux faire, c'est obtenir de bons résultats. Je pense qu'en ce moment, ça fonctionne bien. J'ai marqué plus de points chez Toro Rosso que tout autre pilote, et j'espère en être récompensé à un moment."

Les pilotes Toro Rosso/AlphaTauri depuis l'arrivée du nouveau barème en 2010

Pilote Points Points/course Pierre Gasly 124 2,64 Carlos Sainz 112 2,00 Daniil Kvyat 68 0,81 Max Verstappen 62 2,70 Jean-Éric Vergne 51 0,88 Jaime Alguersuari 31 0,82 Daniel Ricciardo 30 0,77 Sébastien Buemi 23 0,74 Alexander Albon 16 1,33 Brendon Hartley 4 0,16

