Pierre Gasly, leader d'AlphaTauri, tel Hamilton et Verstappen

La victoire de 2020 ne s'est pas réitérée, mais Pierre Gasly a quand même connu une belle saison 2021. Fer de lance de l'écurie AlphaTauri, Gasly a impressionné au volant de sa modeste AT02, qualifié dans le top 6 à 16 reprises en 22 Grands Prix. C'est bien simple, si les points étaient attribués le samedi, le Français de 25 ans aurait pris la septième place du championnat avec 158 unités au compteur, loin devant Carlos Sainz et Daniel Ricciardo. Or, il lui a parfois été difficile de concrétiser en course, puisqu'il ne s'est finalement classé que neuvième avec 110 points à son actif, même s'il a quand même réalisé des prestations de première qualité, à l'image de son podium à Bakou.

La campagne réalisée par Gasly n'a en tout cas pas manqué d'être remarquée, et le principal intéressé s'en satisfait. "Cette année a manifestement été extrêmement bonne, et je pense avoir été en position de véritablement montrer mon potentiel – et plus d'une fois, d'ailleurs", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "Quand on est en fond de tableau mais qu'on a fait deux résultats incroyables, comme une neuvième place et une huitième place dans l'année, même ça c'est incroyable, mais on n'est remarqué par personne."

"Cette année, j'étais dans une position où la voiture était parfois capable de battre les Ferrari et les McLaren. Nous savons que Ferrari a le double ou le triple de notre budget [même si ce n'est plus le cas avec le plafond budgétaire, qui aura un réel impact à partir de 2022, ndlr], nous savons qu'ils ont un package plus compétitif et similaire à celui de McLaren, néanmoins je suis quand même arrivé à les battre à l'occasion. Pour moi, c'était le principal, d'être en position de montrer mes compétences, ma vitesse. Bien sûr, il y a beaucoup de domaines sur lesquels travailler, mais c'est super de dire que j'ai accompli les meilleures [performances] de ma carrière en F1 jusqu'à présent."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Gasly s'était fixé comme objectif pour 2021 d'être plus régulier et estime y être parvenu, lui qui a signé 15 arrivées dans les points en 22 Grands Prix : "Je voulais travailler sur ma constance, car quand la voiture est super, être performant est facile, mais parfois la voiture n'est pas aussi bonne et je veux quand même en tirer le meilleur. Et je pense qu'il y a eu des moments par le passé où j'attaquais trop. Je pense avoir fait un bon pas en avant de ce côté-là et être vraiment devenu plus constant, ce qui était mon principal objectif, personnellement."

Le contraste est immense avec le passage de Gasly chez Red Bull lors de la première moitié de saison 2019, où il n'était pas parvenu à prendre ses marques et avait généralement évolué à une demi-seconde au tour de son redoutable coéquipier Max Verstappen. Le pilote AlphaTauri semble en revanche se trouver dans un environnement idéal à Faenza, lui qui a été associé l'an dernier au très inexpérimenté rookie Yuki Tsunoda. Ce dernier n'a marqué que 32 points, dont 12 à Abu Dhabi.

"Concernant la situation de Max chez Red Bull, toute l'équipe est autour de lui, et c'est pourquoi ils sont en position de remporter le championnat. Lewis [Hamilton] a toute l'équipe Mercedes derrière lui, et c'est pourquoi il est en position de remporter le championnat. S'ils n'étaient pas dans cette position, ils n'auraient pas ces performances personnelles."

"J'étais dans une position similaire chez AlphaTauri avec Yuki comme rookie. J'avais toute l'équipe qui se concentrait sur moi et j'essayais d'apporter le maximum de points à l'équipe. C'est pourquoi nous sommes parfois parvenus à surpasser le package dont nous disposions, car les gars consacrent tant d'efforts et d'attention à mon côté [du garage] que nous avons pu surpasser les attentes à l'occasion. Quelle que soit l'écurie dans laquelle on se trouve, c'est le statut dont on a besoin si l'on veut être à son meilleur niveau."

Pierre Gasly, AlphaTauri

Malgré ce contexte favorable, Gasly ne cache jamais son envie de revenir chez Red Bull et même sa déception de ne pas avoir été choisi à la place de Sergio Pérez. L'avenir se présente pourtant bien pour AlphaTauri dans le contexte du plafond budgétaire, des restrictions de tests aéro et de la nouvelle réglementation 2022. Cependant, lorsqu'il est demandé au Normand s'il peut atteindre ses objectifs de carrière à Faenza, celui-ci prône le réalisme.

"Je pense que pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire", répond-il. "Il est possible d'accomplir de grandes choses, mais je pense qu'il faut aussi être réaliste. Je veux être Champion du monde en Formule 1. C'est extrêmement dur quand on se bat contre des équipes comme Mercedes avec les ressources et les connaissances qu'ils ont rassemblées ces dernières années. L'expérience de se battre à l'avant – on voit parfois que se battre à l'avant, c'est plus de pression, on ne peut pas se permettre certaines erreurs, il faut tout maîtriser. Ces écuries ont l'expérience de gérer cette situation et les connaissances qui vont avec. Bien sûr, il est trop tôt pour le dire, mais mon objectif est clairement de me battre pour un titre mondial dans ma carrière."

Propos recueillis par Jonathan Noble