Choqués mais soulagés, les pilotes pensent à Grosjean

L'issue sportive du Grand Prix de Bahreïn a été logiquement reléguée au second plan à l'arrivée ce dimanche, la course ayant été marquée par le terrible accident dont a été victime Romain Grosjean sur le circuit de Sakhir. La violence de l'impact, sa voiture coupée en deux et l'incendie dont il a dû s'extraire ont marqué les esprits de pilotes qui ont découvert les images lors de l'interruption de la course par drapeau rouge.

Charles Leclerc, lui, a saisi dès les premiers instants qu'un drame s'était peut-être noué, alors qu'il se battait dans le peloton durant le premier tour de course. "Je me suis rarement senti comme ça en roulant car j'ai tout vu dans les rétros et j'ai tout de suite pris la radio pour demander si ça allait, car j'ai vu que ça avait tapé vraiment, vraiment très fort", raconte le pilote Ferrari au micro de Canal+. "En arrivant au virage 9 j'ai vu les flammes, donc très honnêtement je craignais le pire. Mais heureusement la bonne nouvelle est arrivée pas mal de temps après. L'attente a été difficile mais je pense que l'on est tous extrêmement content de savoir qu'il va bien."

Le choc de cet accident sans précédent dans l'ère contemporaine de la Formule 1, c'est ce qui reste en premier lieu de cette journée. Sixième à l'arrivée, Pierre Gasly n'avait de pensées que pour son compatriote après avoir mesuré l'ampleur de l'accident.

"Franchement ça a été vraiment horrible et choquant", confirme-t-il à Canal+. "Au début je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. L'équipe ne m'avait pas dit. Après, j'ai vu les images sur les écrans. Franchement, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Pour ma génération ce n'est jamais arrivé qu'il se passe un truc comme ça, peut-être que dans le passé c'était le cas. Vraiment choquant. Une fois que j'ai vu qu'il était sorti et qu'il avait l'air bien, j'étais vraiment content et soulagé."

"Je lui ai envoyé un petit message pendant le drapeau rouge en espérant qu'il aille bien. Je ne comprends même pas comment c'est possible... Déjà que la voiture se casse en deux comme ça, et après de passer au travers des rails... Normalement c'est fait pour la sécurité et là, clairement, ça a été pire qu'autre chose. Le Halo a prouvé encore une fois de plus qu'il était efficace dans ce genre de situation."

Tout le clan francophone – et naturellement bien au-delà – a l'esprit tourné vers Romain Grosjean ce soir, alors que le Français est hospitalisé à Bahreïn pour un bilan médical complet. "Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de savoir comment va Romain", insiste Esteban Ocon. "J'ai entendu qu'il avait des petites blessures mais que ce n'était pas trop grave, j'espère que ce n'est pas trop grave en tout cas. C'est clair que c'est la première pensée. L'équipe m'a dit qu'il était OK, j'ai revu les images et honnêtement c'est choquant. J'espère qu'il va bien, qu'il ne va pas avoir trop mal ce soir et demain matin, et qu'il sera de retour parmi nous rapidement."