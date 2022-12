Les pilotes du jour de la saison 2022 de F1

Charger le lecteur audio

Instauré en 2016, le trophée de Pilote du Jour est attribué au pilote désigné comme ayant réalisé la meilleure course par les internautes invités à voter sur le site officiel de la Formule 1.

Comme souvent depuis la création de ce trophée, Max Verstappen aura été le pilote le plus plébiscité avec cinq distinctions (et notamment un triplé pour les courses après la rentrée) pour un total de 37 sur les sept saisons depuis son introduction. Vient ensuite Charles Leclerc, dont trois des quatre récompenses sont arrivées lors des trois premiers GP de la saison, et la dernière au Canada.

Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Sebastian Vettel sont les trois autres pilotes à avoir reçu cette récompense plus d'une fois cette saison. Si le Britannique et le Mexicain ont été salués tout au long de la saison, les trois trophées de Vettel sont tombés après l'annonce de sa retraite et, comme Kimi Räikkönen l'an passé, c'est sans doute cette perspective qui a motivé l'attribution de la distinction à Abu Dhabi.

Il est à noter que Mick Schumacher, Carlos Sainz et Nyck de Vries ont reçu cette récompense pour la première fois de leur carrière, alors que pour Daniel Ricciardo il s'agissait de la 10e fois.

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2022

Pilote Grands Prix Max Verstappen Émilie-Romagne Miami Hongrie Belgique Pays-Bas Charles Leclerc Bahreïn Arabie saoudite Australie Canada Lewis Hamilton Espagne Azerbaïdjan São Paulo Sergio Pérez Monaco Grande-Bretagne Singapour Sebastian Vettel Japon USA Abu Dhabi Mick Schumacher Autriche Autriche Carlos Sainz France Nyck de Vries Italie Daniel Ricciardo Mexico

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)

Pilote Nombre de récompenses Max Verstappen 37 Sebastian Vettel 23 Lewis Hamilton 13 Charles Leclerc 11 Sergio Pérez 11 Daniel Ricciardo 10 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Kimi Räikkönen 5 Fernando Alonso 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Carlos Sainz 1 Mick Schumacher 1 Nyck de Vries 1