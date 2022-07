Les pilotes mitigés sur l'utilisation de fumigènes au Red Bull Ring

Charger le lecteur audio

Voilà plusieurs années que le Red Bull Ring est devenu un rendez-vous privilégié des fans de Max Verstappen, qui ont à nouveau répondu présent pour soutenir leur héros au Grand Prix d'Autriche. La couleur orange symbolique des Pays-Bas était majoritaire dans les tribunes mais aussi dans l'atmosphère, avec l'utilisation fréquente de fumigènes. Spectaculaire, certes, mais certains spectateurs n'ont pas pu voir le départ… et les pilotes, eux aussi, ont vu leur visibilité réduite à certains moments, notamment dans l'enchaînement très rapide des virages 6 et 7. Les intéressés sont mitigés.

"Ça faisait beaucoup pendant le tour de formation, mais rien d'horrible", estime Charles Leclerc, vainqueur du Grand Prix. "On y voyait encore, alors ça allait." Lewis Hamilton poursuit : "Je dirais pareil. Dans le tour de formation, on ne voyait pas le point de corde du virage 7. Et à la fin de la course, on n'y voyait rien dans le virage 6. Heureusement, ce n'était pas forcément le cas pendant la course. Mais peut-être qu'ils devraient les garder pour la fin. Je ne peux pas croire qu'ils soient bons pour l'environnement, d'ailleurs."

Max Verstappen, pour sa part, est évidemment touché par la ferveur de son public, sur cette piste détenue par Red Bull, où il s'est imposé à quatre reprises depuis 2018. Il tient cependant à éviter les dérives : "J'ai vu un fumigène, ils l'ont lancé sur la piste, ou sur l'herbe. Je pense que c'est la seule chose qu'ils ne devraient pas faire. Tant qu'ils les gardent dans les tribunes, je pense que ça va."

Certains pilotes s'étaient déjà plaints de l'utilisation de fumigènes par les fans néerlandais à Spa-Francorchamps l'an passé, exhortant alors les spectateurs à ne pas faire de même à Zandvoort.

Au Grand Prix du Brésil 2021, ce sont des feux d'artifice qui avaient posé problème à l'arrivée, puisque Sergio Pérez, qui attaquait fort pour signer le meilleur tour en course dans la dernière boucle, avait dû traverser un nuage de fumée avant de franchir la ligne d'arrivée.

