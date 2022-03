Les pilotes russes interdits de courir en Grande-Bretagne

Charger le lecteur audio

Alors que la FIA a, ce mardi soir, à la suite d'un Conseil Mondial du Sport Automobile extraordinaire, publié un communiqué indiquant que les pilotes russes et biélorusses pourraient continuer à courir dans ses championnats à la condition de la neutralité, la fédération anglaise (Motorsport UK) a choisi d'adopter une position plus dure, interdisant purement et simplement aux ressortissants des deux États de prendre part à toute compétition organisée en Grande-Bretagne.

En cela, Motorsport UK suit les recommandations du Comité international olympique, dans une décision prise en concertation avec le gouvernement britannique. "Toute la communauté de Motorsport UK condamne les actes de guerre par la Russie et la Biélorussie en Ukraine et exprime sa solidarité et son soutien envers tous ceux qui ont été touchés par le conflit en cours", a ainsi déclaré David Richards, président de l'organisation.

"Nous sommes unis avec le peuple d'Ukraine et la communauté des sports mécaniques à la suite de l'invasion et des actes inacceptables qui ont eu lieu. Pour la communauté internationale des sports mécaniques, c'est le moment d'agir et de montrer son soutien au peuple d'Ukraine et à nos confrères de la Fédération automobile d'Ukraine."

"Il est de notre devoir d'utiliser quelque influence et moyen de pression que nous puissions avoir afin de mettre un terme à cette invasion complètement injustifiée de l'Ukraine. Nous souhaitons encourager la communauté des sports mécaniques et nos confrères du monde entier à adopter sans réserve les recommandations du Comité international olympique et faire tout notre possible pour mettre un terme à cette guerre."

Alors que la décision de la FIA n'en avait potentiellement aucune pour les pilotes concernés, les conséquences de cette interdiction de courir en Grande-Bretagne peuvent être immenses. Si Nikita Mazepin venait par exemple à rester chez Haas (en dépit d'une situation désormais très incertaine du fait des événements et de leur impact sur la présence d'Uralkali parmi les sponsors de l'écurie), il ne pourrait pas disputer le GP de Grande-Bretagne. Une décision sur son avenir est quoi qu'il en soit attendue très prochainement.

La seule façon pour ces pilotes de continuer à participer aux épreuves britanniques serait de courir sous une licence d'une autre nationalité, car la décision de Motorsport UK est fondée sur son refus de reconnaître les licences délivrées par la Fédération automobile russe (RAF) et la Fédération automobile du Belarus (BAF).