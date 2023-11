Pirelli a demandé un nettoyage de la piste à la FIA

Pirelli a demandé à la FIA de nettoyer la piste d'Interlagos entre les essais libres et les qualifications qui doivent débuter à 19 heures, en raison de crevaisons et de coupures observées durant la première séance du week-end au Grand Prix de São Paulo.

Lors des EL1, Lewis Hamilton et Fernando Alonso ont tous les deux été victimes d'une crevaison à l'arrière gauche. Deux incidents qui ont coûté un peu de temps de piste à Mercedes et Aston Martin dans un week-end au format sprint qui complique déjà les préparatifs des écuries.

Sur place jeudi soir, les envoyés spéciaux de Motorsport.com avaient remarqué que de la boue avait séché dans les rainures de drainage creusées sur la piste brésilienne. Les crevaisons auraient toutefois été causées par des vis et des clous, les écuries ayant indiqué que l'essentiel de ces débris se trouvaient dans la voie des stands. Afin d'éliminer tout risque, Pirelli a demandé un nettoyage de l'ensemble du circuit.

"On a eu deux crevaisons dues à des débris et on a aussi découvert des coupures sur la bande de roulement", explique Mario Isola, directeur du programme F1 de Pirelli. "Naturellement, on va informer la FIA pour qu'elle nettoie la piste. Je crois que le problème se situe davantage dans la voie des stands que sur la piste, mais on doit faire attention car il y a eu des crevaisons."

Chez Aston Martin, on avait également constaté l'état assez sale du circuit d'Interlagos dimanche soir lors de la reconnaissance à pied. Cette observation avait été remontée au directeur de course Niels Wittich comme le font traditionnellement les écuries à la veille du Grand Prix.

"On fait toujours un tour de piste à pied, on mesure toujours la piste pour comprendre son état et le niveau d'adhérence", précise Tom McCullough, directeur de la performance chez Aston Martin. "C'était très sale à cause de l'eau de pluie et de la boue que l'on peut voir. On fait toujours un rapport au directeur de course sur ce que l'on pense de la piste. On a dit qu'elle était sale. On n'a pas remarqué de débris sur la piste."

"Quand Fernando a fait son premier run [en EL1], son premier commentaire a été de dire : 'Il y a beaucoup de pierres. J'ai l'impression d'avoir reçu du sable en pilotant'. On a pu le voir sur l'aileron avant, l'avant de la voiture a été sérieusement touché."