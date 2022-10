Plafond budgétaire : Bottas veut une pénalité qui fasse "vraiment mal"

Charger le lecteur audio

Depuis trois semaines, le sujet du dépassement du plafond budgétaire 2021 par Red Bull Racing est sur la table et, au lendemain du Grand Prix du Japon, la FIA a confirmé avoir relevé une infraction de l'écurie autrichienne à cette limite. Il apparaît depuis quelques jours que des négociations ont lieu entre la structure et la fédération autour d'un accord d'acceptation de l'infraction.

Une conférence de presse de Christian Horner, le directeur de Red Bull, semblait à l'ordre du jour ce vendredi à Austin sur le sujet, mais elle a finalement été annulée en l'absence de rencontre entre le dirigeant britannique et Mohammed Ben Sulayem, le président de la FIA. L'attente continue donc pour savoir quelle sera la conclusion d'une affaire qui empoisonne le constructeur qui a remporté l'an passé de justesse et dans un contexte déjà polémique le titre pilotes avec Max Verstappen et qui vient de récidiver à Suzuka.

Interrogé sur le sujet au Texas, où a débuté ce vendredi soir le Grand Prix des États-Unis, Valtteri Bottas porte un regard particulièrement intéressé sur l'aboutissement de la procédure en cours. Le Finlandais était en effet de l'aventure Mercedes jusqu'en fin de saison passée et a assisté de près à la défaite sur le fil de Lewis Hamilton, son équipier, à Abu Dhabi. Pour lui, il est clair que tout dépassement doit être traité avec sévérité.

"Je pense que les règles sont les règles et que si vous ne les suivez pas, il devrait y avoir une sanction qui fait vraiment mal. J'espère personnellement qu'il s'agira d'une sanction stricte et sévère, car cela ne devrait pas arriver. Les règles sont les règles. Il y a beaucoup de règles en F1 et il ne devrait pas y avoir de différence en termes de sanction."

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, devant Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Le Finlandais de poursuivre : "Espérons que ce soit une belle pénalité qui leur fasse vraiment, vraiment mal. J'étais dans la lutte l'année dernière pour le titre constructeurs. Oui, nous l'avons obtenu, mais nous avons manqué le titre pilotes de quelques points. Et quelques millions [de livres], ça peut faire une grosse, grosse différence."

De la même manière, le pilote Ferrari Carlos Sainz a appelé à une approche ferme pour contrebalancer les gains potentiels liés au non-respect du plafond de dépenses. "Chaque équipe et chaque pilote, nous voulons tout d'abord de la clarté, et ensuite de l'équité. J'espère juste que s'il y a une sanction, [elle] sera relativement importante pour couper l'envie de dépenser 2 ou 3 millions en trop pour la voiture de l'année prochaine."

Quant à Sergio Pérez, pilote Red Bull, il estime que les positions affichées par ses rivaux sont une manière de chercher à "retirer de la performance" à son écurie : "Nous pensons être dans les clous... Évidemment, je laisserai à mon équipe le soin de résoudre cela avec la FIA, mais au bout du compte, il y a toujours des équipes qui veulent vous retirer de la performance, surtout quand vous gagnez."

"Ça fait partie de la discipline et ça a toujours été le cas, et je pense que ça le sera longtemps. C'est juste une situation normale. En fin de compte, les faits vont sortir et les gens vont voir et comprendre la situation. "

