Plafond budgétaire : Wolff compte sur une FIA ferme

Ce vendredi à Singapour, le principal sujet du paddock est le plafond budgétaire : deux écuries sont soupçonnées de ne pas l'avoir respecté, ce dès sa première année d'application en 2021. Il s'agit de Aston Martin et de Red Bull Racing, et on ne peut exclure à ce stade que l'équipe de Milton Keynes ait commis une infraction catégorisée "majeure" en dépassant de plus de 5% les 146,2 millions de dollars autorisés, bien que celle-ci se défende de toute transgression.

Si une telle violation du règlement est avérée, cela mènera forcément à voir sous un nouveau jour le titre des pilotes décroché par Max Verstappen l'an passé ainsi que les deux couronnes que la marque au taureau est partie pour remporter en 2022. Toto Wolff, directeur d'une écurie Mercedes qui était la principale rivale de Red Bull la saison dernière, s'attend à une réaction exemplaire de la FIA le cas échéant.

"Le plafond budgétaire est probablement l'évolution la plus importante de la réglementation afin que tout le monde reste sur un pied d'égalité, et pour permettre aux équipes qui n'ont pas le budget entier de rattraper leur retard en plafonnant les dépenses des top teams", déclare Wolff. "Il est donc d'une très grande importance de démontrer que cette réglementation est appliquée. Et je n'ai aucune raison de croire que ce n'est pas le cas."

"La FIA, [son président] Mohammed [Ben Sulayem] en particulier, a montré une position très ferme sur l'application de toutes sortes de règles. Alors je pense que si l'on parle désormais de quelque chose de si majeur, il montrera la même intégrité et prendra les devants comme il l'a fait auparavant."

S'il préfère rester prudent en l'absence d'informations vérifiées, Wolff n'oublie pas qu'une telle infraction aurait pu bénéficier à Red Bull au niveau du développement, non seulement dans la course au titre très serrée avec Mercedes en 2021 mais aussi pour préparer la nouvelle réglementation technique de cette année, ce malgré les restrictions de tests aérodynamiques.

"Je n'ai aucune information à ce stade quant à une infraction de leur part ou à l'ampleur de cette infraction. Et forcément, si l'on est en infraction lors d'une année, on l'est probablement pour une seconde et éventuellement une troisième. Lorsque ce sera clarifié, je suis sûr que beaucoup de discussions vont s'emballer quant à l'impact que cela aurait. Mais il est trop tôt pour faire un commentaire, à ce stade", conclut l'Autrichien.

