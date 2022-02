Plus lourdes, les F1 2022 sont "apathiques" selon Norris

Charger le lecteur audio

Le poids plus élevé des voitures cette année, plutôt que le passage à l'effet de sol, est apparu comme la plus grande différence ressentie par les pilotes lors de leur premier roulage avec les nouvelles F1 à Barcelone. En raison du renforcement des structures de sécurité et du passage à des roues de 18 pouces, le poids minimum des voitures est passé de 752 kg l'année dernière à 795 kg cette saison.

Pour le pilote McLaren Lando Norris, qui a réalisé le meilleur temps lors de la première journée d'essais, ce poids supplémentaire lui donne l'impression que les voitures ne sont pas aussi agiles que la génération précédente. "Le poids fait une différence énorme pour le pilotage, la façon dont la voiture réagit", a-t-il déclaré. "Elle est beaucoup plus lourde que la saison dernière. Donc on a l'impression d'être un peu plus lent, un peu plus apathique."

"C'est comme si on roulait avec le carburant de course de la saison dernière avant un tour de qualifications, d'une certaine manière. On le sent au freinage et dans certaines zones. Les performances ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais ça ne devrait pas prendre trop de temps [pour s'adapter] et je pense qu'à la fin de la journée, on est un peu plus habitué et ça semble presque normal à nouveau."

Mick Schumacher, Haas VF-22

Le pilote Haas Mick Schumacher a fait écho aux propos de Norris, en indiquant que la sensation liée à ce poids supplémentaire était plus perceptible pour lui par rapport à la génération précédente de monoplaces. "Je pense que la principale [différence] est le poids et, évidemment, cela joue un rôle dans presque tous les virages, surtout dans les virages lents. Mais dans l'ensemble, j'aime piloter ces voitures. Je n'ai fait que 23 tours mais j'espère pouvoir en faire plus demain [jeudi]. Je pense que la première impression est bonne."

"Je ne dirais pas que c'est le jour et la nuit [entre les F1 de 2021 et de 2022]. Nous tournons toujours en rond et rapidement. Dans l'ensemble, sans trop entrer dans les détails, nous devons nous réadapter, nous devons analyser les choses différemment et probablement aborder les choses différemment. Il y aura des préoccupations différentes par rapport à l'année dernière, il faudra simplement être l'un des pilotes les plus rapides pour les analyser et les comprendre afin d'avoir les outils nécessaires pour survivre à la course de la bonne façon."