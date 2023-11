Une pole "bizarre" pour Verstappen... et 500€ perdus pour Marko !

Max Verstappen ne s'imaginait pas en pole position à Abu Dhabi, et il n'état pas le seul. Après deux séances d'essais libres avec une Red Bull quelque peu capricieuse, qui rebondissait même selon lui "comme un kangourou", le triple Champion du monde a pourtant remis les pendules à l'heure en qualifications. Ce qui a d'abord donné lieu à un étonnant échange radio au moment de regagner le parc fermé.

"Bien joué mon pote, tu viens de me faire gagner 500€ contre Helmut, c'est un miracle, fantastique boulot", lui a lancé son directeur d'équipe Christian Horner. Déconcerté, Max Verstappen s'est alors interrogé avec ironie : "Dans quel monde vit-on ?".

Consultant spécial de Red Bull, Helmut Marko avait parié, devant les difficultés de Red Bull en essais libres, que Max Verstappen ne parviendrait pas à se qualifier en première ligne. Le Néerlandais est donc parvenu à lui donner tort.

"C'était pour 500€ : Christian a dit que Verstappen serait en première ligne, et j'ai répondu 'Non, sur la seconde'", a confirmé Helmut Marko à Sky Germany. "Cet argent ira au bar, pour les mécaniciens, afin qu'ils puissent passer une belle soirée dimanche."

Le doute qui habitait l'écurie autrichienne avant l'exercice du tour rapide était bien réel puisque Max Verstappen a lui-même jugé "très bizarre" de se retrouver en pole position dans ces conditions. "Je suis très content d'être en pole, je ne m'y attendais pas", a-t-il souligné. "Tout le week-end jusqu'ici a été un peu difficile. On a clairement amélioré la voiture pour les qualifications. Dès le premier tour, tout semblait plus cohérent. On pouvait vraiment attaquer davantage."

"Ici, quand les pneus glissent, ça peut coûter beaucoup de temps. C'est ce qui s'est passé pour nous lors des essais. Mais en qualifications, tout était un peu plus connecté... Je n'ai aucune idée de ce que l'on va faire en course. Habituellement, on est toujours très bons. On essaiera de prendre un bon départ demain, de se concentrer sur notre propre course et de terminer la saison sur une bonne note."

De l'autre côté du garage Red Bull, Sergio Pérez ne peut pas en dire autant, lui qui a chuté au neuvième rang après avoir vu son chrono être effacé pour avoir dépasser les limites de piste. Le Mexicain vise tout de même un retour sur le podium pour conclure sa campagne 2023.

"Je me suis fait une chaleur à la sortie du premier virage, ce qui m'a empêché de faire un bon tour, ce n'était pas un run très propre au final", regrette-t-il. "Le podium sera l'objectif demain. Personne n'a vraiment d'informations sur ses performances en longs relais, alors on verra. Comme je le dis toujours, tout peut arriver."