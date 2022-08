Arrivée de Porsche en F1 : un nouvel indice apparaît

Charger le lecteur audio

Après avoir longtemps été un serpent de mer, l'arrivée de Porsche en Formule 1 semble être aujourd'hui le secret le moins bien gardé de la discipline. Et encore, "secret" est sans doute un terme un peu fort vu que le conseil d'administration de Volkswagen a approuvé cela il y a plus de trois mois et que les dirigeants de Red Bull, avec qui le constructeur allemand sera partenaire, en parlent ouvertement.

Mais les indices continuent toutefois de fleurir ça et là pour convaincre les derniers sceptiques, alors que l'annonce n'a de cesse d'être repoussée en attendant une finalisation complète de la réglementation moteur 2026, condition sine qua non à l'engagement officiel de Porsche et Audi, même si le dossier de cette dernière est moins avancé. Ainsi, une opération de rachat à hauteur de 50% de Red Bull Technology avait été révélée par des documents officiels publiés au Maroc, ce sont cette fois des documents publiés en Allemagne qui sont concernés.

Plus précisément, ce lundi, il est apparu que Porsche a soumis une demande de marque déposée révélatrice auprès de l'Office allemand des brevets et des marques : elle concerne la marque "F1nally", un jeu de mots liant "F1" et "finally" qui peut se traduire en Français par "enfin". Si Porsche revenait officiellement dans la discipline, ce serait une première depuis 1991, quand le constructeur officiait en tant que motoriste de Footwork.

Interrogé avant ce nouvel indice sur l'existence de formalités administratives en coulisses en dépit de l'absence d'annonce officielle, Helmut Marko, conseiller Red Bull, a déclaré dans le cadre d'un entretien exclusif pour la publication sœur de Motorsport.com, Motorsport-Total.com : "La situation est assez simple. La décision du conseil d'administration de VW est que si les règles techniques répondent à leurs critères, alors ils sont autorisés à aller en Formule 1."

"Cela concerne principalement le plafonnement des coûts, la durabilité, le carburant à zéro émission, l'égalité des chances en tant que nouveau venu, donc plus de possibilités en matière de bancs d'essai, et ainsi de suite. Mais en termes purement formels, ce nouveau règlement n'existe pas encore. Le président de la FIA devrait bientôt le soumettre au vote par e-mail. Ce n'est qu'à ce moment-là que les choses se mettront officiellement en place."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll