Qui est Oliver Bearman, remplaçant de Sainz et débutant chez Ferrari ?

Né le 8 mai 2005 à Chelmsford, en Angleterre, Oliver Bearman s'est essayé pour la première fois au karting à l'âge de 8 ans, lors de courses en amateur. Son talent s'est très vite révélé et, un an plus tard, il a terminé parmi les cinq premiers du British Karting GP et a pris la quatrième place de la catégorie cadet dans son championnat national.

Lors des deux saisons suivantes, le jeune Anglais a remporté le Kartmasters British Grand Prix et a terminé deuxième de la catégorie cadet. Puis en 2019, il s'est imposé à l'échelon Junior X30 avant de décrocher sur le circuit du Mans des titres de Champion d'Europe et Champion du monde de karting.

C'est en 2020 qu'Oliver Bearman a fait ses débuts en monoplace, dans les championnats allemand et italien de Formule 4 avec US Racing. Là encore, il a tout de suite fait forte impression : pour sa première épreuve sur le Lausitzring, il s'est qualifié en première ligne, avant de remporter sa première course à Hockenheim lors de son huitième départ. Il a ainsi bouclé son championnat en Allemagne à la septième position, tout en décrochant parallèlement une victoire en Italie et en y terminant 10e du classement final.

À 16 ans, il passe dans l'équipe Van Amersfoort Racing début 2021, toujours en F4, et décroche cette fois-ci le titre en Allemagne et en Italie, avec un total de 17 victoires. Il remporte également une manche de GB3 Series et attire le regard de la Ferrari Driver Academy, qu'il intègre à partir de l'année 2022.

C'est cette année-là qu'Oliver Bearman rejoint la Formule 3 avec le soutien de la Scuderia Ferrari. Il roule sous les couleurs de l'écurie Prema et boucle sa saison avec une victoire, sept podiums et une troisième place au championnat. Il s'offre ainsi la possibilité de continuer à gravir les échelons en étant promu en Formule 2 l'année suivante, toujours chez Prema.

Oliver Bearman lors de sa première en F1 avec Ferrari à Fiorano. Photo de: Ferrari

L'an dernier, pour sa première dans l'antichambre de la Formule 1, il boucle une saison plutôt solide en se montrant régulièrement compétitif. Il s'impose à quatre reprises, dont trois fois en course principale à Bakou, Barcelone et Monza. Des résultats qui lui permettent de terminer sixième du championnat et deuxième rookie.

Cette présence en F2 s'accompagne des premiers tests en Formule 1. Il prend pour la première fois le volant d'une monoplace de la catégorie reine, la Ferrari SF21, à Fiorano, et il obtient ainsi les quelques points manquants pour disposer de la Super Licence. Muni de celle-ci, il peut dès lors participer à sa toute première séance d'essais libres, avec Haas au Grand Prix de Mexico puis au Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est sur ce même circuit de Yas Marina qu'il roule pour la quatrième fois dans une F1, lors des essais de fin de saison.

Avant d'être appelé à remplacer Carlos Sainz au pied levé pour le Grand Prix d'Arabie saoudite, Oliver Bearman venait d'être nommé parmi les trois réservistes de Ferrari pour la saison 2024, aux côtés d'Antonio Giovinazzi et Robert Shwartzman. Son programme pour l'année s'articule à la base autour d'une seconde campagne en F2, encore une fois avec l'écurie Prema.

Pour la petite histoire, il avait signé la pole position à Djeddah en F2 avant l'annonce du forfait de Carlos Sainz. Il ne pourra pas la faire fructifier puisque la réglementation interdit de s'aligner simultanément dans les deux championnats. Devenant le 12e Britannique à courir pour Ferrari, il portera le numéro 38.