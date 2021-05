Pourquoi la FIA a serré la vis sur la dernière chicane à Barcelone

Dans le cadre des Notes du directeur de course pour le GP d'Espagne, et alors que ce sujet est parmi les dossiers brûlants de la F1, Michael Masi a mis en avant le fait que les virages 1, 2, 13, 14 et 15 du tracé de Barcelone seraient particulièrement scrutés ce week-end. Les virages 13 à 15 couvrent la chicane située dans le dernier secteur qui remplace depuis 2007 le double droite de l'ancienne version de la piste.

"Un temps au tour réalisé au cours d'une séance d'essais libres ou de la course en quittant la piste et en ne négociant pas les virages 13, 14 et 15 en utilisant le circuit, aura pour conséquence que ce temps au tour et le temps au tour suivant seront invalidés par les commissaires", a ainsi écrit Masi.

S'exprimant vendredi sur le sujet, le directeur de course a expliqué que les pilotes s'étaient servi l'an passé de l'ancienne configuration de la piste afin d'éviter de gêner des pilotes plus rapides mais, ce faisant, avaient tiré un avantage pour leur propre tentative.

"C'est quelque chose que nous avions ici l'année dernière, et qui est devenu particulièrement notable lors des qualifications", a déclaré Masi. "Les pilotes peuvent utiliser ce virage extérieur, et ils essaient de l'utiliser, notamment pour ne pas gêner inutilement quelqu'un lors des qualifications."

"Mais on a également remarqué qu'en utilisant cette boucle, vous pouviez avoir un meilleur élan et commencer votre tour de qualification de manière beaucoup plus rapide. C'est pourquoi nous avons trouvé le compromis suivant : si vous utilisez cette boucle extérieure, ce temps au tour et le temps du tour suivant seront supprimés afin d'éviter cela. Mais nous ne pensons pas que ce sera un problème, sauf pendant les qualifications."

La FIA a dans le même temps maintenu son contrôle habituel des limites de la piste aux virages 1 et 2, exigeant que tout pilote traversant la zone de dégagement reste à gauche des plots à la sortie de l'enchaînement et au moment d'entrer dans le virage 3 afin de ne pas tirer d'avantage.

"Comme c'est le cas ici depuis un certain nombre d'années, en particulier lorsque vous manquez la corde du virage 2, si vous sortez de la piste au virage 1, ou avant le boudin jaune à la corde du virage 2, vous devez aller jusqu'au bout et ensuite rejoindre la piste en toute sécurité après le deuxième plot", a déclaré Masi.

"Cela a évolué d'année en année, et c'est le même principe adopté sur ce circuit l'année dernière. Donc ces temps au tour seront supprimés. Pour quelqu'un qui sort deux fois à cet endroit pendant la course, un drapeau noir et blanc sera présenté, et à la troisième occasion une pénalité en temps pourra être appliquée par les commissaires."