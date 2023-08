Pourquoi Mercedes n'a pas été immédiatement avantagé par ses nouveaux pontons

Après avoir développé seul le concept "ponton zéro" pendant plus d'un an, Mercedes l'a finalement abandonné lors du Grand Prix de Monaco 2023 pour suivre la philosophie "downwash" (passage du flux d'air vers le plancher), adoptée progressivement par la majorité de la grille.

Le fait que Red Bull a immédiatement connu le succès avec le downwash a inévitablement porté à croire que le changement d'approche de Mercedes lui procurerait des gains immédiats et automatiques. Cependant, la réalité de la Formule 1 n'est jamais aussi simple que cela.

Dans le cas de Mercedes, le choix était osé car, au mieux, le passage au downwash n'a apporté aucun avantage et, au pire, a rendu la W14 moins compétitive. En effet, bien que l'absence de pontons ait été très critiquée depuis 2022, l'idée de Mercedes était bonne et permettait à l'écurie d'obtenir de solides résultats.

L'objectif du concept de l'écurie était assez simple. En séparant la structure du châssis et en déplaçant les structures d'impact latéral dans une zone spécifique, Mercedes a été en mesure de réduire la taille du ponton à un minimum absolu. Cela avait le double avantage de réduire la traînée et, grâce au remodelage de la carrosserie pour faire d'elle un aileron, d'aider à fournir de l'appui supplémentaire.

Il a été suggéré que, dans une comparaison directe, la solution de Mercedes valait à peine plus d'un dixième de seconde par rapport au downwash exploité par d'autres équipes. Abandonner cet avantage au profit d'une solution que Mercedes savait être un pas en arrière peut sembler contre-nature mais il y a en fait des raisons assez claires qui ont poussé l'équipe à agir de la sorte.

Détails techniques de la Mercedes W14.

Tout d'abord, alors que Mercedes cherchait à comprendre pourquoi la W14 n'était pas à la hauteur de la Red Bull et se faisait distancer par l'Aston Martin, il était nécessaire d'écarter du débat la question des pontons. Bien que l'équipe ait estimé que sa solution présentait un avantage en termes d'appui par rapport au downwash, des interrogations ont été soulevées quant aux conséquences qu'un changement de philosophie pourrait avoir sur le reste de la voiture. Il n'était pas certain que ce sacrifice puisse générer des gains plus importants dans d'autres zones de la voiture au fil du développement.

La réponse à cette question ne pouvait être obtenue qu'en effectuant le changement. En outre, la question du potentiel de développement se posait également : bien que le point de départ de la solution du downwash ait été une baisse de performance, le changement a donné l'occasion d'en gagner une fois que l'équipe a compris comment rendre son package compétitif.

Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Après que Mercedes a essuyé les plâtres du Grand Prix de Monaco, la deuxième version de la solution, apparue en Belgique, s'est montrée un peu plus performante. Et il y aura d'autres itérations à l'avenir, d'autant plus que l'équipe cherche à faire un grand bond en avant l'hiver prochain.

Comme l'a expliqué Mike Elliott, Chief Technical Officer de Mercedes, à propos du downwash : "Je pense que lorsque nous avons apporté la première version [des nouveaux pontons], il s'agissait d'un changement de niveau. Ce n'était pas quelque chose qui apportait beaucoup de performance supplémentaire mais il y avait la possibilité d'observer quelque chose de différent. Nous avons en quelque sorte progressé."

"Nous évoluons sans cesse, nous essayons constamment d'être plus performants. C'est donc un peu plus [de performance]. La prochaine version nous en apportera un peu plus et j'espère que nous continuerons à les développer au cours de l'hiver."

Les pontons de la Mercedes W14 durant les essais de pré-saison.

La décision de Mercedes de conserver sa solution pour le début de l'année a été prise sous la surveillance d'Elliott, qui était alors directeur technique. Ce dernier a expliqué qu'il n'avait pas préféré le changement pendant l'hiver car des pontons de type downwash n'apportaient alors aucun progrès en termes de performance.

"Au cours de l'hiver, nous avons étudié différents concepts de carrosserie mais nous n'avons pas trouvé de meilleure solution que celle que nous avions", a-t-il indiqué. "Je pense qu'avec ce que nous avons fait maintenant, nous n'avons clairement pas pris la même direction que les autres. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de prendre ce que nous avions et de l'adapter. Ainsi, nous ne subissons pas les mêmes conséquences. Nous espérons qu'avec le temps, les choses évolueront et que nous nous retrouverons dans une meilleure situation."

Le débat sur les pontons a incité Mercedes à se remettre en question, ce qui pourrait s'avérer extrêmement bénéfique cet hiver dans l'objectif de faire de la W15 une voiture capable de remporter des courses.

Alors que les rivaux commencent à comprendre la Red Bull, une voiture qui ne semble pas être avantagée dans un domaine spécifique mais qui est compétitive à tous les niveaux, Mercedes s'est penchée sur elle-même pour s'assurer de renverser la situation.

"On remet tout en question", a ajouté Elliott. "On se demande si on a les bonnes philosophies fondamentales, si on suit les bons processus en examinant les données. On aimerait penser qu'il y a une solution miracle que l'on pourrait trouver, ou quelque chose qui ne va pas et que l'on pourrait réparer. Mais je pense qu'en règle générale, il faut travailler dur."

"Si l'on regarde où nous en étions l'année dernière, avec la voiture et les problèmes que nous rencontrions, nous avons fait de grands pas en arrière pour nous sortir de certaines des positions dans lesquelles nous étions. Ensuite, nous n'avions plus qu'à rattraper notre retard."

"Si l'on regarde où nous en sommes en termes de performance, je pense qu'Aston Martin a fait de bons progrès pendant l'hiver mais nous nous sommes retrouvés dans une bonne position. Malheureusement, McLaren a également fait un grand pas en avant. Je pense qu'il faut voir ça et dire que d'une part, c'est décevant pour nous, mais que d'autre part, cela nous montre qu'il y a des opportunités pour faire de bons progrès."