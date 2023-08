Wolff : Verstappen a "toutes les raisons d'être insolent"

Alors que Max Verstappen a remporté une victoire écrasante au Grand Prix de Belgique, le pilote Red Bull a semblé désobéir aux consignes de son équipe en augmentant sa cadence après un arrêt au stand. Et alors que son ingénieur, Gianpiero Lambiase, le rappelait à l'ordre, le Néerlandais a suggéré un nouvel arrêt afin de s'emparer du point du meilleur tour tout en offrant une séance d'entraînement à ses mécaniciens.

Si le double Champion du monde s'est par la suite expliqué en précisant que son message était à moitié sur le ton de l'humour, certains n'ont pas apprécié la plaisanterie, d'autant que le pilote s'est aussi illustré pour de mauvaises raisons au cours du week-end.

Mais selon Toto Wolff, le comportement de Verstappen est excusable compte tenu de son écrasante domination, "même s'il est agaçant". "Il a toutes les raisons d'être un peu insolent. Il tourne autour de tout le monde au mérite et il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet", a résumé le directeur de Mercedes.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Après 12 Grands Prix, Red Bull compte 256 points d'avance sur Mercedes, son plus proche poursuivant. Toutefois, Wolff considère que la lutte entre les deux structures est plus serrée en plaçant le reste du peloton de tête au niveau de Sergio Pérez, le coéquipier de Verstappen.

"Il suffit de retirer Max de l'équation", a-t-il déclaré. "La deuxième Red Bull se situe là où nous sommes. Cela aurait été une saison fantastique et serrée [sans Verstappen] mais le chronomètre ne ment jamais. Il y a juste un gars et une voiture qui sont au-dessus du reste, nous devons juste rattraper notre retard. Il n'y a pas le choix."

Bien que l'écart entre Verstappen et le reste du peloton à Spa ait été plus important cette année qu'en 2022, Wolff estime que cela ne reflète pas la véritable situation de son équipe. "Lorsque vous [nous] comparez avec le reste du monde, Spa a été une course horrible l'année dernière et cette fois-ci, avant le dernier arrêt, Pérez, [Charles] Leclerc et nous étions séparés par six ou huit secondes. C'est donc un grand pas en avant pour nous car Spa a été un désastre en 2022. Nous avons l'impression d'avoir progressé, mais il y a aussi [Verstappen] qui a progressé. Il nous reste à renverser la vapeur."