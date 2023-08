Verstappen explique son nouvel échange tendu avec son ingénieur

Ce week-end au Grand Prix de Belgique, Max Verstappen et son ingénieur de course Gianpiero Lambiase s'étaient déjà fait remarquer par une dispute lors de qualifications où le leader du championnat avait frôlé l'élimination en Q2. Un scénario similaire s'est reproduit ce dimanche, lors d'une épreuve finalement remportée haut la main par un Verstappen pénalisé sur la grille.

En effet, quand Lambiase s'est inquiété de la dégradation des pneus sur la Red Bull frappée du numéro 1, le Néerlandais a voulu savoir si la même demande était faite à son coéquipier Sergio Pérez, qui le devançait alors en tête de l'épreuve.

L'échange entre Lambiase et Verstappen

Lambiase : "N'oublie pas, Max, utilise ta tête s'il te plaît."

Verstappen : "On le fait tous les deux, ou quoi ?"

Lambiase : "Suis juste ma consigne, merci."

Verstappen : "Non. Je veux savoir si les deux voitures le font."

Lambiase : "Max, s'il te plaît, suis ma consigne et fais-y confiance, merci."

Par la suite, lorsque Verstappen a remis des pneus tendres et a signé le meilleur tour en course provisoire, Lambiase a exprimé sa désapprobation : "Tu as beaucoup utilisé le pneu dans le tour de sortie, Max. Je ne suis pas sûr que c'était raisonnable."

Le pilote Red Bull était nettement plus rapide que la concurrence et allait conclure l'épreuve avec 22 secondes d'avance sur Sergio Pérez – si bien qu'il a suggéré un dernier arrêt au stand afin d'obtenir le meilleur tour et le point qui va avec, qu'allait finalement s'octroyer Lewis Hamilton.

À l'issue de la course, Max Verstappen a clarifié ces propos, selon lui empreints à 50% de sérieux, à 50% d'humour. "Je sais que l'équipe n'aime pas faire un arrêt supplémentaire, mais j'aime le mentionner, histoire de les rendre un peu nerveux", a-t-il souri. "Et j'aime la réponse : 'Oh non, on ne va pas faire ça aujourd'hui'. Ce n'est pas grave. On se connaît très bien et on a une très bonne relation."

Quant au directeur d'équipe Christian Horner, lorsque Motorsport.com lui a demandé si ces messages radio l'avaient préoccupé, il a indiqué : "Non, c'est pour ça que nous n'avons pas fait d'arrêt [pour faire le meilleur tour]. Nous ne voulions pas être trop gourmands, car nous avons gagné la course sprint hier, nous faisons un doublé aujourd'hui, alors nous ne voulions pas nous retrouver à passer pour des idiots en compromettant ça de quelque manière que ce soit. Avoir laissé filer un point, je doute que ça empêche quiconque de dormir ce soir."