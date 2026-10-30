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Formule 1 GP de Mexico

Pourquoi le règlement 2026 rend le Grand Prix de Mexico encore plus difficile

L'altitude de Mexico pose toujours des défis particuliers, mais en 2026, le nouveau règlement technique complique encore davantage la tâche des équipes, des motoristes et des pilotes.

Ronald Vording

Mis à jour: 30 oct. 2026, 14:26

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Photo de : Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

Situé à 2 286 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'Autódromo Hermanos Rodríguez est de loin le circuit le plus élevé du calendrier de Formule 1. Cette altitude entraîne naturellement une diminution de la densité de l'air, ce qui représente un défi particulier pour les équipes et les motoristes lors du Grand Prix de Mexico, à deux niveaux.

Tout d'abord, la faible densité de l'air sollicite considérablement l'unité de puissance, et plus particulièrement le turbocompresseur. En altitude, le nombre de molécules d'oxygène par mètre cube est plus faible, ce qui oblige le turbo à travailler davantage pour envoyer dans le moteur la même quantité d'oxygène qu'au niveau de la mer.

Le turbocompresseur doit ainsi tourner beaucoup plus vite pour atteindre la pression de suralimentation et le débit d'air nécessaires. Cela représente un défi non seulement en matière de performances, mais aussi de fiabilité, puisque le turbo fonctionne à des températures nettement plus élevées que dans des conditions normales.

C'est un problème récurrent au Mexique, qui explique également pourquoi George Russell a clairement désigné Ferrari comme favorite lors de la conférence de presse de jeudi. La Scuderia est en effet réputée dans le paddock pour disposer d'un turbo plus petit que celui de nombreux concurrents. Une roue de turbine plus petite présente une masse et une inertie moindres, ce qui permet au turbo de monter plus rapidement en régime lorsque le pilote appuie sur l'accélérateur.

Cela permet de limiter le temps de réponse du turbo, un facteur qui pourrait précisément jouer un rôle majeur ce week-end. En 2026, cette difficulté est devenue nettement plus importante qu'auparavant, puisque le MGU-H a été supprimé et ne peut donc plus contribuer à compenser ce temps de réponse.

"L'année dernière, nous avions le MGU-H, qui nous apportait une certaine assistance. Mais cette année, nous ne l'avons plus, ce qui rend les choses assez compliquées", a expliqué Shintaro Orihara, ingénieur en chef de Honda, interrogé par Motorsport.com sur les difficultés rencontrées.

Lance Stroll (Aston Martin)

Photo de: Clive Mason / Getty Images

"Par exemple, même au ralenti, le MGU-H nous aidait à obtenir une pression de suralimentation suffisante. Cette année, nous ne bénéficions plus d'aucune assistance, même au ralenti. C'est une différence majeure par rapport à l'année dernière et c'est pourquoi le temps de réponse du turbo est le sujet le plus intéressant et le plus important sur ce circuit. Je pense que cela ne concerne pas seulement Honda, mais tous les motoristes. Ils auront tous des difficultés avec le temps de réponse du turbo ici."

Au-delà de ce phénomène, un autre facteur entre en jeu : l'impact sur la puissance du moteur. Si les motoristes ne parviennent pas à atteindre le niveau de suralimentation souhaité, Honda estime que cela pourrait également avoir des conséquences sur le fonctionnement du moteur thermique, qui pourrait, dans le pire des cas, devoir être bridé.

"Normalement, au Mexique, la vitesse de rotation du turbocompresseur est très élevée pour obtenir un débit d'air suffisant. Nous devons encore vérifier ce point, mais dans le pire des cas, nous pourrions être contraints de limiter les conditions de fonctionnement du moteur. Pour le moment, nous avons effectué de nombreux essais au banc et nous pensons que l'impact sur le fonctionnement de notre moteur sera quasiment nul, ou tout au plus limité. Mais nous devons le vérifier lors des essais libres", a expliqué Orihara.

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Cette notion de "conditions de fonctionnement du moteur" renvoie naturellement à la possibilité d'exploiter ou non le potentiel maximal du moteur thermique, ou à la nécessité de le brider en raison de l'altitude.

"Chaque turbocompresseur possède des limites en matière de vitesse de fonctionnement. Si nous atteignons cette vitesse maximale sans parvenir à fournir une pression de suralimentation suffisante, le point de fonctionnement du moteur devra être limité. Pour le moment, nous ne sommes pas inquiets, mais nous devrons également vérifier cela lors des essais libres", a poursuivi Orihara.

Il sera particulièrement intéressant d'observer les performances de Honda en altitude, sachant que le constructeur japonais avait déjà rencontré d'importantes difficultés liées au temps de réponse du turbo à Singapour. Bien qu'il ait utilisé son deuxième jeton ADUO de la saison à Madrid pour introduire discrètement un nouveau turbocompresseur, précisément afin d'améliorer le comportement, le problème s'était encore révélé particulièrement pénalisant à Singapour.

Fernando Alonso (Aston Martin)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La bonne nouvelle, toutefois, est que Honda a depuis introduit des "contre-mesures", qui ont produit les effets escomptés à Austin. Le Mexique constituera néanmoins le véritable test, comme le sait parfaitement Orihara.

"À Austin, nous avons donc apporté quelques contre-mesures pour réduire le temps de réponse du turbo et nous avons pu en constater les effets. C'était assez encourageant pour nous avant de venir ici", a-t-il déclaré.

"Et à Sakura, notre centre technique au Japon, les équipes continuent de travailler dur pour optimiser le temps de réponse du turbo. Nous disposons de nombreuses pistes pour l'améliorer. L'une d'entre elles concerne notre stratégie de récupération d'énergie avec le MGU-K. À Sakura, les équipes poursuivent donc leurs efforts pour résoudre ce problème."

"Mais même si nous avons observé des signes encourageants à Austin, les conditions ici sont complètement différentes en raison de l'altitude. Il sera donc très important de voir comment notre voiture se comportera lors des essais libres."

L'aéro active va encore compliquer la vie des pilotes

Comme évoqué précédemment, l'absence du MGU-H rend cette difficulté nettement plus importante pour tous les motoristes. Mais ce n'est pas le seul aspect du nouveau règlement qui aura des conséquences sur le week-end mexicain. Un deuxième facteur concerne l'aérodynamique active et son influence sur les configurations d'aileron habituellement choisies par les équipes au Mexique.

Les équipes optent généralement pour des réglages d'aileron comparables à ceux utilisés à Monaco. Cette configuration est relativement facile à exploiter en altitude, puisque la résistance de l'air est plus faible et que le surcroît de traînée aérodynamique engendré par ces ailerons est donc nettement moins pénalisant. Malgré tout, même ces réglages extrêmes ne procurent aux pilotes qu'un niveau d'appui comparable à celui des ailerons utilisés à Monza, en raison de l'altitude. Autrement dit, on se retrouve à l'autre extrémité du spectre.

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cette année, toutefois, une grande partie de cette variation a disparu avec l'introduction de l'aérodynamique active, comme l'ont expliqué les deux pilotes Red Bull lors de la journée médias.

"Il y a beaucoup moins d'adhérence ici. Avec l'altitude, nous avions normalement des ailerons qui permettaient de compenser un peu ce phénomène, mais désormais, nous utilisons pratiquement tous la même configuration", a expliqué Max Verstappen.

Si l'aérodynamique active a déjà compliqué la gestion des bosses à Austin, les monoplaces se relevant dans les lignes droites, ce qui offre aux équipes une marge de sécurité concernant l'usure du patin et leur permet de rouler encore plus bas dans les virages, elle entraîne au Mexique une diminution supplémentaire de l'appui aérodynamique.

Il faut également rappeler que les F1 2026 disposent déjà de beaucoup moins d'appui que leurs devancières à effet de sol. Isack Hadjar a ainsi déjà prédit que les pilotes allaient vivre un week-end "glissant au possible".

Le nouvel asphalte, qui devrait théoriquement offrir davantage d'adhérence, pourrait en partie compenser ce phénomène. Mais il s'agit d'une variable supplémentaire que les équipes n'ont pas encore été en mesure d'intégrer pleinement dans leurs simulations, comme l'a reconnu Mike Krack, responsable des opérations en piste d'Aston Martin.

"Normalement, lorsqu'un circuit est resurfacé, la piste est plus lisse et l'adhérence augmente, ce qui devrait nous aider", a expliqué Krack.

Le circuit de Mexico.

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Il faut évidemment tenir compte du fait que nous perdons 20 à 25% de densité de l'air, ce qui correspond à une perte équivalente en matière d'appui. Tout ce que nous pouvons gagner dans l'interaction entre les pneus et la piste nous sera bénéfique. Je pense que nous devrions constater une amélioration grâce à ce grip supplémentaire."

"Pour le moment, la piste est souvent très sale ici lors de la première séance. Elle devrait donc beaucoup évoluer. Nous sommes curieux de voir comment elle va évoluer et si nous pourrons bénéficier d'une meilleure adhérence dès le début du week-end."

En définitive, l'altitude au Mexique représente cette année un défi encore plus important qu'à l'accoutumée, aussi bien pour les moteurs que pour les châssis. Les équipes abordent donc ce week-end de course avec encore davantage d'interrogations que d'habitude.

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