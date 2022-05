Pourquoi Verstappen a failli perdre gros avant le départ

Charger le lecteur audio

Quelques instants seulement avant que la ligne des stands ne soit fermée à 14h30, en préambule de la course du GP d'Espagne, Max Verstappen a été le dernier pilote à émerger de son garage pour se rendre sur la grille. Le Néerlandais suivait de près l'AlphaTauri de Pierre Gasly. L'écurie Red Bull Racing a officiellement justifié cette sortie tardive par un travail (réel) sur le DRS récalcitrant de la RB18, dont le fonctionnement était intermittent en course.

Toutefois, il semble bien que le fait que des monoplaces motorisées par Honda aient quitté la voie des stands en dernier ne soit pas un hasard. Des craintes ont été soulevées quant au respect de certaines règles concernant la température minimum autorisée du carburant dans les unités de puissance. Pour rappel, c'est ce qui avait cloué les Aston Martin au stand à Miami, les obligeant à s'élancer toutes les deux depuis la pitlane.

Dans le domaine, il faut s'en référer notamment à l'article 6 du Règlement Technique de la Formule 1 qui dispose que : "Aucun carburant destiné à être utilisé immédiatement dans une voiture ne peut être inférieur de plus de dix degrés centigrades à la température ambiante."

"Lors de l'évaluation de la conformité, la température ambiante sera celle enregistrée par le prestataire de services météorologiques désigné par la FIA une heure avant toute séance d'essais ou deux heures avant la course. Cette information sera également affichée sur les moniteurs de chronométrage. La température du carburant destiné à être utilisé dans une voiture doit être mesurée par un capteur scellé et approuvé par la FIA."

Malgré cela, lors des cinq premiers Grands Prix, la FIA et les écuries se sont mises d'accord pour que la température minimale de l'essence soit fixée à 18°C en s'appuyant une température ambiante théorique de 28°C à Bahreïn, Djeddah, Melbourne, Imola et Miami. Mais à partir de Barcelone, c'est bien l'application stricte de la règle qui a cours. Or, avec une température ambiante mesurée à 35°C deux heures avant la course, le carburant ne devait donc pas descendre sous les 25°C.

Les mécaniciens Red Bull travaillent sur le DRS de la voiture de Max Verstappen

Deux heures avant la course, c'est aussi le moment où les écuries doivent remplir le réservoir de carburant de leur voiture, tout en déclarant la quantité embarquée à la FIA. La règle laisse en théorie l'interprétation ouverte quant à la question de savoir si l'essence doit être à la bonne température avant même que la monoplace ne prenne la piste, puisque la formule "destiné à être utilisé immédiatement" est imprécise.

Mais dans une clarification récente, la FIA a confirmé que la température devait être correcte au moment où la voiture quitte le garage. Cela permet donc aux écuries de remplir le réservoir avec une essence en dessous de la bonne température, avant de la laisser se réchauffer, notamment pendant la phase d'allumage du moteur, pour qu'elle soit au niveau attendu avant de quitter la ligne des stands.

Une essence la plus froide possible est un avantage en termes de fiabilité, et dans une moindre mesure pour des moteurs turbo, de performance, donc les équipes peuvent avoir intérêt à maximiser les gains dans ce domaine.

À Barcelone, il semble que Red Bull et AlphaTauri ont réalisé qu'elles allaient peut-être manquer de temps pour atteindre la température de 25°C au moment de l'ouverture de la voie des stands, à 14h20. Aussi, elle ont profité des dix minutes de marge jusqu'à la fermeture pour laisser le carburant continuer à se réchauffer. Dans ces conditions, l'impact n'est pas à négliger puisque les voitures n'ont pas pu effectuer les deux ou trois tours de reconnaissance habituels, ni même simuler des départs.

Cependant, contrairement à Aston Martin qui avait également commis une erreur dans sa procédure et était bien trop loin des valeurs requises pour espérer sortir des stands à la bonne température, les Red Bull et AlphaTauri ont pu le faire sans problème sous le contrôle de la FIA. Toute infraction aurait de toute façon été relevée par les commissaires techniques.

Après l'épreuve toutefois, le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, a alimenté les débats en expliquant qu'il pensait que le carburant devait être au-dessus de la limite fixée "à tout moment" et en suggérant que le réchauffer en utilisant son moteur n'était pas permis. Ces propos laissent surtout apparaître une interprétation qui diffère de la récente clarification et révèlent sans doute que la question de la température de l'essence est bien moins cruciale au sein de la Scuderia.

Les deux Red Bull derrière la Mercedes de George Russell

"Évidemment, je ne peux pas savoir ce qui se passait à ce moment-là", a-t-il déclaré à propos de l'arrivée tardive de Verstappen sur la grille. "Je peux imaginer que c'était dû à la température du carburant dans le réservoir, qui doit être au maximum dix degrés en dessous de la température ambiante."

"Je pense que le règlement prévoit que cela doit être le cas tout au long de l'épreuve. Donc pas seulement quand la voiture sort, mais aussi dans le garage lui-même. Je ne pense pas qu'un allumage [du moteur] soit suffisant pour chauffer un réservoir de carburant, parce que le carburant devrait à tout moment être à moins de dix degrés [de la température ambiante], donc je ne peux que faire confiance à la FIA."

"Pour moi, il est donc difficile de comprendre qu'ils aient pu chauffer le carburant grâce à un allumage, car cela ne s'explique pas. Comme je l'ai dit, il devrait être à tout moment [à la bonne température]. Mais je ne peux que faire confiance à la FIA et je suis presque sûr qu'ils sont satisfaits et ont vérifié. Peut-être que ce n'est pas la bonne explication, donc vous devriez leur demander."

Reste à savoir si les épisodes Aston Martin et Red Bull/AlphaTauri vont entraîner sur le sujet une discussion pour encadrer encore plus la question de la température du carburant en préambule des séances.

Avec Adam Cooper