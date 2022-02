Pourquoi Williams a présenté sa livrée 2022 sur un showcar

Charger le lecteur audio

Sixième écurie à lancer officiellement sa saison, Williams a interpellé une partie des fans et des observateurs en dévoilant en début d'après midi uniquement sa livrée pour la saison 2022, et non sa voiture complète en version physique comme ont pu le faire jusqu'ici McLaren et Aston Martin. À l'instar de Red Bull, c'est sur une monoplace de démonstration FOM réelle que cette nouvelle robe aux multiples nuances de bleu et aux quelques zestes de rouge est apparue.

Rapidement, la question s'est posée de savoir ce qui justifiait cela, que ce soit pour garder secrète l'orientation technique de la FW44 ou encore car la véritable voiture n'était potentiellement pas encore prête. Cependant, ces deux hypothèses ont vite été balayées : la vraie Williams 2022, de carbone et de métal, est d'ores et déjà en piste pour un shakedown organisé sur le circuit de Silverstone, et aurait même dû prendre la piste au même moment que la présentation officielle.

Sont-ce alors pour des raisons simplement logistiques ? Interrogé sur le sujet, Jost Capito a livré une explication tout autre sur le choix fait par Williams d'utiliser pour sa vidéo de présentation le showcar de la FOM. "Parce que nous avons travaillé sur la livrée et nous voulions qu'elle soit parfaite et c'est pourquoi nous ne pouvions le faire que sur le showcar : parce que cela a pris du temps à faire."

"Et la voiture de course elle-même est tout juste prête. Il semble qu'à [15h], nous pourrons aller en piste et nous aurons aussi quelques photos de cette voiture. C'est juste que nous voulions montrer quelque chose de correct sur la livrée."

Une explication toutefois étonnante puisque la Williams a ensuite pris la piste à Silverstone avec une livrée similaire à celle présentée sur le showcar un peu plus tôt. Ce matin, Motosport.com vous révélait déjà des photos exclusives de l'Alfa Romeo C42, en tenue de camouflage, lors de son roulage à Fiorano.