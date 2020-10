Problèmes de fiabilité : Verstappen salue l'honnêteté de Honda

C'est une série qui dure depuis 13 Grands Prix : soit Max Verstappen monte sur le podium, soit il abandonne. Le pilote Red Bull enchaîne les superbes performances mais a déjà été trahi par son unité de puissance à trois reprises cette saison : au Red Bull Ring, à Monza et au Mugello, où la lenteur liée à un souci technique – une combinaison de facteurs logiciels et électriques – a directement entraîné son implication dans un carambolage. Seul Kevin Magnussen a subi davantage d'abandons en 2020 (cinq).

Verstappen ne cache pas sa frustration après ces déconvenues, mais il est satisfait de l'attitude adoptée par Honda, comme il l'a fait savoir à Sotchi jeudi dernier : "Il faut une honnêteté réciproque et expliquer quel est le problème. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ensuite, il faut simplement tourner la page ensemble."

Lire aussi : Le clipping du moteur Honda a handicapé Red Bull à Sotchi

"Trois abandons dans les neuf premiers Grands Prix, ça ne va pas, c'est sûr. Mais c'est comme ça, et nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé lors des deux dernières courses. Entre-temps, j'ai parlé à l'équipe et à Honda aussi. Nous avons eu une bonne conversation. Ils ont tout expliqué et ont résolu les problèmes – du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit. J'espère donc me battre pour le podium à chaque week-end de course à partir de maintenant." C'était chose faite en Russie, avec une belle deuxième place.

Reste à savoir si Honda a un avenir en Formule 1 à long terme, n'étant pour l'instant engagé que jusqu'à fin 2021. Lorsqu'il lui a été demandé s'il veut que le motoriste japonais poursuive l'aventure, Verstappen a répondu : "Bien sûr, j'espère qu'ils vont continuer. Trois abandons en neuf courses, ce n'est pas vraiment positif, évidemment, mais je n'ai pas besoin de le leur dire, ils le savent. Et je dois dire qu'ils sont très actifs et essaient de tout résoudre aussi vite que possible."

Propos recueillis par Ronald Vording

