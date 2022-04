Les problèmes moteur d'Alpine sont liés au marsouinage

Charger le lecteur audio

L'Alpine A522 affiche depuis le début de saison un rythme intéressant qui aurait notamment permis, selon Fernando Alonso, de pouvoir jouer la pole position au Grand Prix d'Australie. Toutefois, dans le même temps, des problèmes de fiabilité ont grandement perturbé les premières épreuves de la campagne 2022, avec notamment l'abandon et la perte d'un moteur pour Alonso en Arabie saoudite, son accident en raison d'un joint défaillant lors des qualifications à Melbourne ainsi que des doutes sur la première unité de puissance d'Esteban Ocon, remplacée "par précaution" avant le début du GP d'Émilie-Romagne.

D'aucuns craignent que, dans sa tentative de rattraper son retard en performance à l'intersaison, assumée par Laurent Rossi, Renault ait compromis sa fiabilité. Toutefois, à Imola, le responsable moteur du constructeur, Bruno Famin, assure que les soucis rencontrés par Alpine sont avant tout liés au marsouinage plutôt qu'à une mauvaise conception. Le rebond des F1 à haute vitesse, phénomène lié au retour de monoplaces conçues autour de l'effet de sol, soumet en effet les pièces à des contraintes extrêmes.

"Je pense que la nouvelle génération de voitures, avec le nouveau châssis et la nouvelle aéro, génère un niveau de contrainte différent", a déclaré le directeur exécutif du département moteur de Viry-Châtillon, au micro de Motorsport.com. "Les voitures sont très rigides, très basses, et cela a un impact assez important sur la monoplace. Les problèmes que nous avons rencontrés ne provenaient pas de l'ICE [le moteur à combustion interne] lui-même. Ils provenaient des composantes autour de l'ICE, malheureusement, avec parfois un impact."

"L'ICE lui-même va très bien. Nous n'avons pas le moindre problème sur l'ICE, mais les impacts génèrent des niveaux de contrainte inédits que nous nous efforçons de surmonter. Pour le problème que nous avons rencontré à Djeddah avec le moteur de Fernando [une panne de pompe à eau, ndlr], nous avons déjà demandé une modification à la FIA. Elle a été acceptée. La modification est déjà sur le moteur pour ce week-end."

Famin assure qu'Alpine n'est pas seul parmi les constructeurs à connaître des problèmes de fiabilité. "Tous les motoristes envoient des demandes en matière de fiabilité à la FIA, et c'est public entre les fabricants [d'unités de puissance]", a-t-il déclaré. "Nous voyons que nous ne sommes pas les seuls à avoir de petits problèmes de fiabilité."

"Mais lorsqu'on parle d'une période de gel de quatre ans, je pense que vous n'avez pas d'autre choix que de vous tourner vers le meilleur moteur possible [en performance], sachant que la FIA n'acceptera aucune modification, aucune amélioration, en termes de performance, mais qu'ils accepteront certaines modifications pour des questions de fiabilité."

Famin a par ailleurs confirmé que le premier moteur utilisé par Alonso cette saison, qui avait été retiré de la voiture par précaution en Arabie saoudite, était désormais bel et bien de retour dans le pool utilisable par l'Espagnol. En revanche, pour celui d'Ocon retiré avant Imola, la question de l'inspection sans briser les scellés FIA se pose.

"Nous sommes toujours en train de l'étudier", a-t-il déclaré. "Le problème que nous avons avec le moteur d'Esteban est que nous aimerions le remettre sur le banc d'essai pour voir s'il peut continuer. Mais malheureusement, ce n'est pas possible avec le règlement FIA. Nous ne pouvons pas mettre le moteur sur le banc d'essai sans briser les scellés. Et notre problème est que nous ne pouvons pas comprendre pleinement le problème sans cela. C'est pourquoi nous faisons tout notre possible sans 'ouvrir' le moteur, sans toucher aux scellés de la FIA, pour essayer de comprendre le problème."