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Formule 1 GP de São Paulo

Le programme du Grand Prix de São Paulo F1 2026 : dates, horaires et infos

Place à la 20e manche de la saison 2026 de Formule 1, le Grand Prix de São Paulo, qui se disputera du vendredi 6 au dimanche 8 novembre sur le circuit d'Interlagos.

Basile Davoine

Publié: 4 nov. 2026, 05:30

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saopaulo

Photo de : Motorsport.com

Le Grand Prix de São Paulo va constituer la 20e manche de la saison 2026 de Formule 1. Le décalage horaire avec le Brésil est de quatre heures.

Horaires du Grand Prix de São Paulo 2026

Date Séance

Horaires français

Vendredi 6 novembre Essais Libres 1 16h30 - 17h30   Essais Libres 2 20h00 - 21h00       Samedi 7 novembre Essais Libres 3 15h30 - 19h00   Qualifications 19h00 - 20h00       Dimanche 8 novembre Course 18h00

Le circuit d'Interlagos

L'Autódromo José Carlos Pace, plus souvent désigné par son nom d'origine "Interlagos" (le circuit a été renommé en 1977 après la mort de Carlos Pace dans un accident d'avion), a déjà accueilli la Formule 1 à 42 reprises depuis 1973, et depuis 1990 dans sa version raccourcie.

Lire aussi :

Le tracé pauliste est situé en altitude, bien loin des niveaux atteints par Mexico, puisqu'il se situe à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui a toutefois un impact sur la densité de l'air.

La piste est courte, rapide, avec des dénivelés. Elle est composée de longs virages à haute vitesse et d'enchaînements plus lents quasi intégralement situés dans son secteur intermédiaire. Long de 4,309 km et composé de 15 virages, le circuit d'Interlagos sera parcouru à 71 reprises lors de la course pour une distance de 305,879 km

Les records à Interlagos (depuis 1990)

Record de la pole

United Kingdom Lewis Hamilton

Mercedes

1'07"281

(moy. : 230,561 km/h)

2018 Meilleur tour en course Finland Valtteri Bottas
Mercedes

1'10"540
(moy. : 219,909 km/h)

2018

Les derniers polemen et vainqueurs au Brésil

Lando Norris s'était imposé en 2025.

Lando Norris s'était imposé en 2025.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Édition
Poleman Vainqueur 2025 United Kingdom Lando Norris United Kingdom Lando Norris 2024 United Kingdom Lando Norris Netherlands Max Verstappen 2023 Netherlands Max Verstappen Netherlands Max Verstappen 2022 Denmark Kevin Magnussen United Kingdom George Russell 2021 Finland Valtteri Bottas United Kingdom Lewis Hamilton 2019
Netherlands Max Verstappen Netherlands Max Verstappen 2018
United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton 2017
Finland Valtteri Bottas Germany Sebastian Vettel 2016
United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton 2015 Germany Nico Rosberg Germany Nico Rosberg

La météo attendue à São Paulo

Les premières prévisions laissent entrevoir un week-end plutôt beau, mais qui pourrait tourner à l'orage dans la journée de samedi, avec une température avoisinant les 30°C. 

Course suivante : Grand Prix de Las Vegas (19-21 novembre)

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