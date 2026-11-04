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Formule 1 GP de São Paulo

Le programme du Grand Prix de São Paulo F1 2026 : dates, horaires et infos

Place à la 20e manche de la saison 2026 de Formule 1, le Grand Prix de São Paulo, qui se disputera du vendredi 6 au dimanche 8 novembre sur le circuit d'Interlagos.

Basile Davoine

Publié: 4 nov. 2026, 05:30

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Photo de : Motorsport.com

Le Grand Prix de São Paulo va constituer la 20e manche de la saison 2026 de Formule 1. Le décalage horaire avec le Brésil est de quatre heures.

Horaires du Grand Prix de São Paulo 2026

Date Séance

Horaires français

Vendredi 6 novembre Essais Libres 1 16h30 - 17h30 Essais Libres 2 20h00 - 21h00 Samedi 7 novembre Essais Libres 3 15h30 - 19h00 Qualifications 19h00 - 20h00 Dimanche 8 novembre Course 18h00

Le circuit d'Interlagos

L'Autódromo José Carlos Pace, plus souvent désigné par son nom d'origine "Interlagos" (le circuit a été renommé en 1977 après la mort de Carlos Pace dans un accident d'avion), a déjà accueilli la Formule 1 à 42 reprises depuis 1973, et depuis 1990 dans sa version raccourcie.

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Le tracé pauliste est situé en altitude, bien loin des niveaux atteints par Mexico, puisqu'il se situe à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui a toutefois un impact sur la densité de l'air.

La piste est courte, rapide, avec des dénivelés. Elle est composée de longs virages à haute vitesse et d'enchaînements plus lents quasi intégralement situés dans son secteur intermédiaire. Long de 4,309 km et composé de 15 virages, le circuit d'Interlagos sera parcouru à 71 reprises lors de la course pour une distance de 305,879 km

Les records à Interlagos (depuis 1990)

Record de la pole

Lewis Hamilton

Mercedes

1'07"281

(moy. : 230,561 km/h)

2018 Meilleur tour en course Valtteri Bottas

Mercedes

1'10"540

(moy. : 219,909 km/h)

2018

Les derniers polemen et vainqueurs au Brésil

Lando Norris s'était imposé en 2025.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Édition

Poleman Vainqueur 2025 Lando Norris Lando Norris 2024 Lando Norris Max Verstappen 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2022 Kevin Magnussen George Russell 2021 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2019

Max Verstappen Max Verstappen 2018

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017

Valtteri Bottas Sebastian Vettel 2016

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2015 Nico Rosberg Nico Rosberg

La météo attendue à São Paulo

Les premières prévisions laissent entrevoir un week-end plutôt beau, mais qui pourrait tourner à l'orage dans la journée de samedi, avec une température avoisinant les 30°C.

Course suivante : Grand Prix de Las Vegas (19-21 novembre)

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