Le programme du GP des Pays-Bas F1 2024

Le Grand Prix des Pays-Bas est la 15e manche de la saison 2024 de Formule 1, marquant le retour de la trêve et début de la seconde partie de la campagne.

Horaires et programme TV du GP des Pays-Bas 2024

Pour le public français, il faudra compter sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end.

DATE SÉANCE HORAIRES (EN FRANCE) CHAÎNE TV (EN FRANCE) Vendredi 23 août Essais Libres 1 12h30 - 13h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 16h00 - 17h00 Canal+ Sport Samedi 24 août Essais Libres 3 11h30 - 12h30 Canal+ Sport Qualifications 15h00 - 16h00 Canal+ Sport Dimanche 25 août Course 15h00 Canal+

Infos et palmarès du GP des Pays-Bas F1

Le circuit de Zandvoort

Situé à Zandvoort, petite ville côtière néerlandaise au bord de la mer du Nord, le "Circuit Park Zandvoort" est un lieu qui a accueilli la Formule 1 à 30 reprises entre 1952 et 1985, avant de faire son retour, porté par la ferveur autour de Max Verstappen, en 2021.

Plutôt étroit mais très rythmé, le tracé a été modernisé pour s'adapter aux standards de la Formule 1 et retrouver sa place au calendrier, avec désormais quelques virages relevés. Le plus notable est le banking conditionnant la ligne droite principale, au milieu duquel le DRS s'ouvre. Longue de 4,259 km, la piste propose 14 virages. En course, il faut boucler 72 tours, pour une distance totale de 306,587 km.

Les records F1 de Zandvoort (depuis 2021)

Record de la pole Max Verstappen

Red Bull 1'08"885 (moy. : 222,580 km/h) 2021 Meilleur tour en course Lewis Hamilton

Mercedes 1'11"097

(moy. : 215,655 km/h) 2021

Les derniers polemen et vainqueurs du GP des Pays-Bas F1

Année Pole position Victoire 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2022

Max Verstappen Max Verstappen 2021

Max Verstappen Max Verstappen 1985

Nelson Piquet Niki Lauda 1984 Alain Prost Alain Prost 1983 Nelson Piquet René Arnoux 1982 René Arnoux Didier Pironi 1981 Alain Prost Alain Prost 1980 René Arnoux Nelson Piquet 1979 René Arnoux Alan Jones

Météo à Zandvoort

Les premières prévisions font état d'une météo qui pourrait être instable, avec des risques de précipitations à surveiller tout le week-end, et plus particulièrement le vendredi et le samedi. Les températures devraient être plutôt fraîches, le mercure ne dépassant pas les 22°C le premier jour de roulage.

