F1 2024 : les notes des pilotes à la trêve

Motorsport.com profite de la trêve de la Formule 1 pour faire le point sur les notes attribuées après chaque course aux pilotes, à la fois par la rédaction mais également par les lecteurs.

Soulignons pour commencer que, contrairement aux saisons précédentes, les modalités de vote sont quasiment les mêmes pour la rédaction et les lecteurs : en effet, la rédaction livre le lundi suivant chaque Grand Prix ses notes pour chaque pilote et les lecteurs sont alors invités à donner la leur, ce qui donne une moyenne sur tous les votants. Finalement, seuls les délais sont différents puisque la rédaction arrête et publie ses notes le lundi alors que les lecteurs ont tout le temps qu'ils souhaitent pour voter.

Mais passons aux choses sérieuses (tout en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'un exercice comportant logiquement une part de subjectivité et qu'il ne prétend pas établir de vérité absolue) : tout d'abord, notons qu'il y a une légère différence sur le pilote qui ressort en tête du classement. Du côté de la rédaction, il y a une égalité parfaite à la moyenne entre Max Verstappen et Lando Norris (le Néerlandais est positionné devant car il a obtenu deux fois la note de 10) ; chez les lecteurs, Norris a un léger avantage, avec une note moyenne qui est d'ailleurs la même que celle de la rédaction.

Max Verstappen et Lando Norris sont à égalité parfaite dans les notes de la rédaction après 14 GP.

Pour le reste, le top 7 est composé des mêmes pilotes, mais dans un ordre différent. Il faut d'ailleurs souligner que, que ce soit du côté de la rédaction que du côté des lecteurs, la première partie de saison de Nico Hülkenberg n'est pas passée inaperçue puisqu'il parvient à s'imposer dans un premier tiers de classement trusté par les pilotes des écuries de pointe.

Ce qui est particulièrement intéressant dans la comparaison des notes, ce sont les écarts de notation. Dans la majorité des cas, les écarts ne dépassent pas 0,25 entre la rédaction et les lecteurs. Et quand cela arrive, comme nous l'avons déjà constaté dans nos bilans de fin de saison auparavant (et en dépit d'un mode de vote qui était alors différent), la rédaction donne en moyenne des notes plus élevées que les lecteurs (ou les lecteurs donnent des notes plus basses, à vous de décider).

En ce sens, l'on peut noter un écart de +0,3 entre les notes moyennes de Lance Stroll et d'Alexander Albon, de +0,4 entre celles de Daniel Ricciardo et Pierre Gasly, de +0,5/0,6 entre celles de Valtteri Bottas et George Russell et surtout, bien plus spectaculaire au vu du mode de vote, un écart de +0,85 entre la note donnée par la rédaction et la note des lecteurs pour Esteban Ocon. Dans le classement, cet écart se répercute de façon très nette : le Français pointe à la 8e place des moyennes de la rédaction alors qu'il est 13e chez les lecteurs.

Signalons tout de même qu'il y a une grosse exception à la règle qui veut que les lecteurs notent généralement plus bas que la rédaction : Lewis Hamilton. En effet, le Britannique fait non seulement partie des cinq pilotes mieux notés par les lecteurs que par la rédaction (avec Oscar Piastri, Fernando Alonso, Sergio Pérez et Zhou Guanyu), mais ce qui est assez inhabituel est de constater que l'écart de notation est autour de -0,3. Le septuple Champion du monde est 10e ex-aequo (11e si on tient compte de la meilleure note de la saison) dans le classement de la rédaction mais 8e chez les lecteurs.

Les notes des pilotes F1 en 2024 (à la trêve)

Pilote Écurie Note de la rédaction Note des lecteurs (classement) 1 Max Verstappen Red Bull 7,86 7,79 (2) = Lando Norris McLaren 7,86 7,86 (1) 3 George Russell Mercedes 7,50 6,93 (6) 4 Charles Leclerc Ferrari 7,43 7,27 (4) 5 Oscar Piastri McLaren 7,36 7,43 (3) 6 Carlos Sainz Ferrari 7,08 7,02 (5) 7 Nico Hülkenberg Haas 6,93 6,88 (7) 8 Esteban Ocon Alpine 6,57 5,72 (13) 9 Pierre Gasly Alpine 6,31 5,87 (12) 10 Yuki Tsunoda VCARB 6,29 6,09 (9) = Lewis Hamilton Mercedes 6,29 6,58 (8) = Alexander Albon Williams 6,29 5,97 (11) 13 Fernando Alonso Aston Martin 5,86 6,02 (10) = Valtteri Bottas Stake 5,86 5,35 (15) 15 Daniel Ricciardo VCARB 5,64 5,24 (16) = Kevin Magnussen Haas 5,64 5,40 (14) 17 Lance Stroll Aston Martin 5,14 4,83 (17) 18 Sergio Pérez Red Bull 4,50 4,52 (19) = Zhou Guanyu Stake 4,50 4,63 (18) 20 Logan Sargeant Williams 4,31 4,05 (20)

Hors classement : Oliver Bearman avec une seule course disputée (10 par la rédaction, 9,49 par les lecteurs).