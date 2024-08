Alpine prévoit "d'importantes" évolutions pour préparer 2025

Le début de saison 2024 d'Alpine n'a clairement pas été de tout repos. Après être arrivé à Bahreïn avec une monoplace peu performante et trop lourde, l'équipe française savait que les premiers mois allaient être compliqués.

En plus, ou à cause, de la voiture, Alpine a également procédé à de gros changements en interne. À commencer par le départ du team principal Bruno Famin, remplacé par l'ancien directeur et co-fondateur de l'équipe de formule de promotion Hitech, Oliver Oakes.

Il y a également eu les recrutements de Flavio Briatore en tant que conseiller exécutif et de l'ingénieur français David Sanchez pour prendre la charge du département technique. Sans oublier le départ prochain d'Esteban Ocon, qui pilote pour l'équipe depuis 2020, pour continuer son aventure en F1 avec Haas en 2025.

Malgré ses débuts difficiles, Alpine semble toutefois avoir progressé au fil des mois. Depuis Monaco, l'équipe a inscrit des points à chaque Grand Prix, sauf à Silverstone et en Hongrie, qui ont notamment vu Pierre Gasly abandonner à cause de problèmes mécaniques. Après la course en Belgique, Alpine pointe à la huitième place du championnat constructeurs avec 11 points.

David Sanchez a expliqué que l'équipe basée à Enstone allait apporter un package d'évolutions importantes pour la fin de saison, le premier de plusieurs qui visent à préparer le futur. "Il s'agit d'une première étape dans le processus. Nous en avons d'autres, qui devraient être assez importantes, et qui devraient servir de base pour l'année prochaine. Nous en ferons plus sur la voiture de cette année, c'est certain. Nous travaillons sur cette [évolution] depuis le premier jour. L'autre est une extension, nous prenons plus de temps pour la développer."

David Sanchez, directeur technique d'Alpine. Photo de: Alpine

Selon Sanchez, ces mises à jour devraient être introduites quelques courses après le retour du championnat à Zandvoort. "Le problème numéro un pour tout le monde est de trouver plus d'appui et d'essayer de régler des anomalies que nous pourrions voir avec la voiture actuelle", a-t-il déclaré

"Ce package [introduit après la pause estivale] vise principalement à augmenter l'appui, mais aussi à accroître légèrement la vitesse de pointe. Du point de vue de l'infrastructure, l'équipe était déjà bien avancée dans ses projets. Mais nous avons examiné ensemble si nous devions donner la priorité à certains éléments plutôt qu'à d'autres."

Je pense que là où nous en sommes aujourd'hui, avec le plan que nous avons, si je regarde vers 2026 et au-delà, nous devrions être en bonne position.

Sanchez est arrivé en mai chez Alpine en provenance de McLaren, après avoir passé seulement trois mois chez l'équipe britannique. Il n'a donc pas pu influencer de manière drastique le développement de la voiture de 2024, mais il insiste sur le fait que l'équipe française est bien sur le bon chemin.

"Je pense que là où nous en sommes aujourd'hui, avec le plan que nous avons, si je regarde vers 2026 et au-delà, nous devrions être en bonne position", explique l'ingénieur français. "Il s'agit maintenant de faire en sorte que tout aille dans la bonne direction avec cette voiture, la prochaine, et de renforcer la confiance dans l'équipe."

Avec Jonathan Noble