Ocon s'assurera d'être plus écouté chez Haas que chez Alpine

Titularisé en 2020 chez Renault, écurie ensuite rebaptisée Alpine, Esteban Ocon partira le cœur léger à l'issue de la saison. Le Français, vainqueur du Grand Prix de Hongrie en 2021, a le sentiment du devoir accompli et aborde cette fin de cycle sans aigreur particulière, ni regrets.

Plusieurs fois il a expliqué sa déception devant le manque d'écoute des techniciens et ingénieurs, ce qu'il manifeste encore aujourd'hui en généralisant au-delà de son cas personnel. Un écueil qui lui servira pour le prochain chapitre de sa carrière.

"Des regrets, non, parce que j'ai donné tout ce que j'avais à cette équipe", répond-il lorsqu'on lui pose la question dans un entretien accordé à Motorsport.com. "Des regrets sur le point où ce n'est pas seulement moi, c'est Daniel [Ricciardo], Fernando [Alonso], Pierre [Gasly], moi-même... Tous les pilotes qui sont passés par cette équipe, nous avons donné un feedback à l'équipe et, normalement, il y a un cercle où, des pilotes à l'équipe, on donne des informations."

"Puis il y a un retour technique pour dire si l'on a raison, ce qu'il faut aborder, ou si l'on a tort, que l'on ne peut pas le faire à cause de ceci ou cela, qu'il y a un compromis qu'on ne peut pas faire. Il n'y a rien eu de tout ça. Et l'année d'après, on découvre que certains des problèmes dont on a parlé n'ont pas été résolus, et qu'ils sont allés dans l'autre sens, même sur le plan technique."

"J'essaie de guider cette équipe du mieux que je peux, mais nous n'avons pas toujours été écoutés. Et c'est pourquoi certains problèmes persistent. Il y a de nouvelles personnes maintenant au sein de l'équipe, au niveau technique, et je leur souhaite le meilleur, et j'espère que cette équipe puisse réussir. Mais oui, ce cercle était essentiel dès le départ et n'a pas été mis en place correctement pour que nous franchissions un cap suffisant."

Je m'assurerai qu'une fois que j'aurai dit quelque chose, j'aurai un retour et une explication.

Ocon quitte Alpine en sachant ce qu'il veut. Photo de: Alpine

En 2025, Esteban Ocon rejoindra Haas pour y découvrir un tout nouveau projet et, il en est déjà convaincu, une manière de travailler très différente sous la houlette d'Ayao Komatsu. Associé à Oliver Bearman, le pilote tricolore portera naturellement la voix de l'expérience et entend appliquer les leçons retenues de sa période Alpine.

"Je ne sais pas s'il faut parler de leader mais je vais m'investir, faire des efforts, pour ne pas manquer le moindre détail et pour partager tout ce que je crois être important afin de s'améliorer", avance-t-il. "Rapidement, car il ne faut pas attendre un an pour que les choses se fassent, parce qu'il faut du temps pour le développement et pour créer des choses. Si l'on rate quelque chose dans les six premiers mois, il peut s'écouler six mois à un an ensuite pour en reparler."

"J'ai appris que ce cercle était la clé, et c'est ce qui doit se passer. Je m'assurerai qu'une fois que j'aurai dit quelque chose, j'aurai un retour et une explication, pour que nous puissions ouvrir un débat. Parce que si ce sont des paroles en l'air, ça se dissipe. Et ça ne mène nulle part."