Ocon a reçu "le soutien des bonnes personnes" après Monaco

Dans la saison 2024 d'Esteban Ocon, le Grand Prix de Monaco restera inévitablement comme une cicatrice. Sur le départ après cinq années passées à Enstone, le Français va rejoindre Haas dans quelques mois après avoir pris la décision de se lancer dans un nouveau défi. Un choix qui n'est pas directement lié à la polémique qui a agité la fin d'un mois de mai ayant tourné au psychodrame chez Alpine. L'épisode restera mais le pilote, lui, est passé à autre chose.

Après l'accrochage avec son coéquipier Pierre Gasly au Portier, provoquant la colère du patron Bruno Famin et une gestion parfois critiquée de la situation par Alpine, Esteban Ocon a vécu des jours difficiles. Jusqu'à ce que la situation soit réglée en interne et que la menace d'une suspension ou d'une éviction soit finalement clairement écartée au milieu des nombreux doutes.

De cette épreuve, le pilote tricolore retient surtout la dureté des réseaux sociaux, ce qui l'avait amené à prendre la parole avec gravité pour recadrer les choses. Il rappelle également le soutien moins visible dont il a pu bénéficier, y compris dans le paddock, lorsqu'il a notamment reçu le coup de fil de James Vowles, directeur de Williams, entre autres. "Il l'a fait", confirme Esteban Ocon.

"C'est bien d'avoir le soutien des bonnes personnes", souligne-t-il dans un entretien accordé à Motorsport.com. "Ça a fait beaucoup de bruit, et ce n'est jamais quelque chose d'agréable. Quand ça fait du bruit partout, c'est toujours parce qu'il s'est passé quelque chose d'important. Et ça a pris des proportions trop grandes, surtout sur les réseaux sociaux, comme l'a dit Damon Hill..."

"Il a dit : 'Je suis content d'avoir piloté à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux'. À l'époque, oui, ça aurait fait parler dans la presse, puis on serait passé à la course suivante. C'est pour ça que j'ai fait un communiqué sur les réseaux sociaux. C'était important d'élever la voix au moment où je l'ai fait. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de ce côté-là. Il s'est passé ce qu'il s'est passé, et on va de l'avant."



Esteban Ocon rappelle qu'il a immédiatement assumé sa responsabilité en Principauté, tout en relativisant également les reproches qui lui ont été faits quant à sa tentative de dépassement.

"J'ai fait une erreur à la sortie du virage", rappelle-t-il. "Je n'ai pas laissé assez de place à la sortie, mais la manœuvre au début n'était pas si mauvaise. C'est la sortie qui était trop serrée, c'est là que j'ai mal évalué l'écart. Malheureusement, nous nous sommes accrochés, j'ai dit que j'étais responsable, j'ai présenté mes excuses à l'équipe, et ça aurait dû s'arrêter là, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Depuis, les choses ont évolué, les gens se sont calmés sur les réseaux sociaux, c'est une bonne chose."

Propos recueillis par Oleg Karpov