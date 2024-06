Vowles défend Ocon : "Tout le monde a été très dur envers lui"

Alors que la piste reprend peu à peu ses droits, deux semaines après le houleux accrochage entre Esteban Ocon et Pierre Gasly à Monaco, suivi par les mots forts de Bruno Famin, la situation personnelle d'Ocon demeure dans la lumière. L'annonce en début de semaine de son départ d'Alpine en fin de saison n'était pas réellement une surprise en elle-même, même si elle est intervenue dans un contexte où l'éventualité d'une sanction après Monte-Carlo était dans l'air.

Pour autant, Ocon avait déjà noué des contacts avec plusieurs écuries ces derniers mois. Aujourd'hui, la piste la plus probable est celle qui le mène vers Haas, où son expérience est un atout considérable dans sa candidature. Mais l'option Audi, qui n'est en revanche pas réellement entre ses mains tant que Carlos Sainz n'a pas pris de décision, reste sur la table. Plus lointaine est l'hypothèse d'une arrivée chez Williams, l'écurie Britannique ayant également jeté son dévolu sur Sainz.

Interrogé dans ce contexte, James Vowles a livré sa pensée sur l'après-Monaco mais également sur Ocon lui-même, qu'il a bien connu à l'époque où il était chez Mercedes. Outre son rôle de stratège, le quotidien de la tâche de Vowles était aussi de s'intéresser de près aux pilotes du programme junior de la marque.

Interrogé sur Canal+, le Britannique a tenu à prendre la défense du pilote Alpine, en français dans le texte : "La première chose, c'est que je connais Esteban depuis 10 ans, à peu près, j'ai travaillé très étroitement avec lui. Je l'ai appelé aussi après Monaco, parce qu'à mon avis, tout le monde a été très dur envers lui."

Puis, il a ajouté : "Esteban, il est très, très rapide, mais rapide à un niveau... Lui contre [Fernando] Alonso - et Alonso il va très vite - c'était, on va dire, identique en qualifs. C'est important, ça veut dire qu'il mérite sa place en Formule 1. C'est vrai que, souvent, il est proche de son équipier et il y a des contacts. Ça, il n'y a pas de doutes."

"Et en fait, on a eu une conversation très honnête ensemble où je lui ai dit : 'Écoute, de ton côté, il faut traiter ton coéquipier comme si tu ne pouvais jamais le toucher, c'est vraiment comme ça qu'il faut travailler'. Mais je l'ai aussi rassuré sur le fait qu'il est rapide, très, très rapide, et ça, c'est la partie difficile quand vous êtes pilote. Donc il mérite sa place en F1 et j'espère pour lui que ça va bien marcher dans le futur."