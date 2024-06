Famin : "Avec Esteban Ocon, on était en fin de cycle"

Après l'épisode houleux du Grand Prix de Monaco 2024 de Formule 1, où Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont accrochés lors du premier tour de la course, Alpine a annoncé en début de semaine que le vainqueur du GP de Hongrie 2021 n'allait pas être reconduit, d'un commun accord.

Jugé responsable de l'incident qui a entraîné son abandon, Ocon était depuis plusieurs mois en discussions avec son écurie mais également avec plusieurs autres concernant l'avenir, lui dont le contrat se terminait de toute manière en fin d'année.

Mais ce qui a évidemment fait parler, c'est que cette nouvelle, pas vraiment surprenante en elle-même, intervienne une grosse semaine après la prise de parole forte de Bruno Famin, le directeur d'Alpine, qui avait, quelques minutes après l'accrochage, annoncé qu'il allait "trancher dans le vif".

Au Canada, les esprit sont apaisés mais la réalité est celle d'une fin de collaboration dans une ambiance forcément pesante et alors qu'il reste encore 16 Grands Prix dans la campagne en cours. Mais, comme Ocon avait pointé hier qu'il avait besoin de relever de "nouveaux challenges", Bruno Famin évoque pour sa part une "fin de cycle" et le besoin de "passer à autre chose".

"Moi, je regarde vers l'avenir en général", a déclaré Famin sur Canal+ au sujet de l'incident de Monaco et de l'annonce du départ Ocon. "Je pense qu'avec Esteban on était un peu en fin de cycle, de toute façon. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, ça faisait plusieurs mois qu'on parlait ensemble, qu'on parlait avec les deux pilotes, sur notre avenir et je pense qu'il était temps de passer à autre chose maintenant. Je fais totalement confiance à Esteban pour continuer la fin de saison et donner son maximum sur les 16 courses qu'il nous reste à courir ensemble."